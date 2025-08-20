MOHAMED SALAH : स्टार लिवरपूल और मिस्र के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने मंगलवार को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन (पीएफए) प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।

MOHAMED SALAH : लिवरपूल के विंगर मोहम्मद सलाह ने मंगलवार को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन (PFA) का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार (Men’s Player of the Year Award) जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने यह पुरस्कार तीसरी बार जीता और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। लिवरपूल के इस फॉरवर्ड ने पहले 2018 और 2022 में यह पुरस्कार जीता था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo), थियरी हेनरी (Thierry Henry ) और गैरेथ बेल (Gareth Bale ) जैसे कई बार के विजेताओं को पीछे छोड़ दिया।

33 वर्षीय मिस्र के इस फुटबॉल स्टार (soccer star) ने पिछले सीजन में लिवरपूल को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह 29 गोल और 18 असिस्ट के साथ लीग में शीर्ष स्कोरर रहे। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड (Gamchester United) के कप्तान ब्रूनो फर्नांडीस (Captain Bruno Fernandes), रेड्स टीम के उनके साथी एलेक्सिस मैक एलिस्टर (Alexis Mac Allister), चेल्सी के कोल पामर, न्यूकैसल के स्ट्राइकर अलेक्जेंडर इसाक (Striker Alexander Isak) और आर्सेनल के मिडफील्डर डेक्लन राइस (Midfielder Declan Rice) को पछाड़कर यह पुरस्कार जीता है।

अपने सफ़र पर विचार करते हुए, सालाह ने कहा, “मैं अब खुद को देखता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्र से आया और शीर्ष स्तर तक पहुँचा, आज इतिहास रचा, यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे बहुत गर्व है।”

महिलाओं की ओर से, आर्सेनल की मैरियोना कैल्डेंटी ने एक शानदार सीज़न के लिए पीएफए महिला प्लेयर ऑफ़ द ईयर का पुरस्कार जीता, जहाँ उन्होंने आर्सेनल को यूरोपीय गौरव दिलाने में अहम भूमिका निभाई।