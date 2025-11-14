  1. हिन्दी समाचार
मोहम्मद शमी का सनराइजर्स हैदराबाद से टूटा नाता, अब IPL 2026 में इस टीम के लिए चटकाएंगे विकेट

Mohammad Shami: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजी टीमों को अपनी रिटेंशन ​की लिस्ट जारी करनी है, जिसके लिए अंतिम तारीख 15 नवंबर है। लेकिन, इससे पहले टीमों के बीच आपसी ट्रेड हैं। इस बीच एक और हाई-प्रोफाइल भारतीय खिलाड़ी से जुड़े सौदे में, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सौंपने पर सहमति जताई है। लखनऊ की टीम ने भी इसको लेकर संकेत दिये हैं।

पढ़ें :- IPL 2026: केकेआर ने बदला अपना बॉलिंग कोच, अब न्यूजीलैंड दिग्गज पेसर टिम साउथी संभालेंगे ये पद

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ट्रेड पूरी तरह से कैश डील होने की संभावना है, जिसमें लखनऊ शमी के लिए हैदराबाद की टीम को 10 करोड़ रुपये (लगभग 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का भुगतान करेगा। शमी को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में मिली कीमत है। एलएसजी ने 2023 के भारत बनाम इंग्लैंड मैच का वीडियो शेयर किया है। जिसमें शमी ने बेन स्टोक्स को बोल्ड आउट किया था। फ्रेंचाइजी ने इसके साथ लिखा, “बस बिना किसी कारण के इस एकाना पल के बारे में सोच रहा हूं।”

इससे पहले, लखनऊ और मुंबई इंडियंस के बीच ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लेकर ट्रेड हुआ था। जिन्हें मुंबई ने उनकी मौजूदा खिलाड़ी फीस 2 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है। शार्दुल को एलएसजी ने लीग के 18वें एडिशन के लिए चोट के कारण रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 करोड़ रुपये में चुना था, जहां उन्होंने 10 मैच खेले थे। इसके अलावा, मुंबई ने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड गुजरात टाइटन्स (GT) से सफल ट्रेड किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
