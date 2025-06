Monalisa ने डीपनेक ड्रेस में दिखाया बोल्ड अवतार, ‘जुड़वा जल्लाद’ के सेट से शेयर की ग्लैमरस तस्वीरें

मुंबई: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) अपने स्टनिंग लुक्स और बोल्ड स्टाइल को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। इस बार मोनालिसा ने अपनी लेटेस्ट वेब सीरीज़ ‘जुड़वा जल्लाद’ (Web series ‘Judwa Jallad’) के सेट से कुछ ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें वो वाइट डीपनेक आउटफिट में नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में मोनालिसा (Monalisa) का अंदाज बेहद कॉन्फिडेंट और सिज़लिंग दिख रहा है। उन्होंने सफेद कलर की डीपनेक स्लीवलेस ड्रेस पहनी है जो उनके लुक को बेहद बोल्ड बना रही है। स्मोकी आईज़, न्यूड मेकअप और खुले बालों ने उनकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा दिए हैं।

पोस्ट के साथ मोनालिसा (Monalisa) ने लिखा – “The Beauty You See in Me Is A Reflection Of You….”

इसके साथ उन्होंने अपने वेब शो से जुड़े हैशटैग भी जोड़े हैं – #judwaajall #webshow #monalisa #hungamaott #mylook । इस पोस्ट को 44 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। वहीं, khushidubey, nitu_hair_stylist समेत कई फैंस ने कमेंट में ‘हॉट्टी’, ‘फायर’, ‘गॉर्जियस’ जैसे कॉम्प्लिमेंट्स दिए हैं। मोनालिसा (Monalisa) का ये स्टनिंग लुक न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बल्कि उनकी अपकमिंग वेब सीरीज़ ‘जुड़वा जल्लाद’ के लिए भी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। फैंस अब इस शो को देखने के लिए और भी उत्साहित हैं।