आज चांद नहीं दिखा,भारत में 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद-उल-फितर : मौलाना फिरंगी महली

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ ईदगाह के इमाम, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने घोषणा की कि गुरुवार को चांद नहीं दिखा, जिसका मतलब है कि भारत में ईद-उल-फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। मौलाना रशीद महली ने कहा कि लखनऊ ईदगाह में ईद-उल-फितर की नमाज़ के बाद विश्व शांति के लिए दुआएं मांगी जाएंगी।

आज शव्वाल का महीना शुरू होने का चांद नहीं दिखा है। कल 30वां रोज़ा रखा जाएगा, और ईद-उल-फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। लखनऊ ईदगाह में सुबह 10 बजे ईद-उल-फितर की नमाज़ अदा की जाएगी, जिसके बाद विश्व शांति के लिए विशेष दुआएं मांगी जाएंगी। इस मौके पर,मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि मैं पूरे देश को ईद की मुबारकबाद देता हूं,” । ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन ने भी कहा कि ईद का चांद नहीं दिखा, जिसके चलते ईद का त्योहार 21 मार्च को मनाया जाएगा। “कश्मीर में आसमान में बादल छाए रहने के कारण, ईद का चांद नहीं दिखा और नज़र नहीं आया। ऑल J&K शिया एसोसिएशन (AJKSA) की ‘रुयत-ए-हिलाल कमेटी’ को भी कश्मीर या भारत के किसी अन्य हिस्से से चांद दिखने की कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिली है।

इसलिए, शिया इस्लामी दिशानिर्देशों के अनुसार, ईद-उल-फितर शनिवार, 21 मार्च को मनाई जाएगी। रमज़ान, जो मुस्लिम कैलेंडर का नौवां महीना है, सबसे पवित्र समयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुरान नाज़िल हुआ था। रमज़ान के आखिर में, ईद-उल-फितर रोज़ा तोड़ने के जश्न के तौर पर मनाई जाती है। दोस्त और परिवार के लोग मिलकर दावत करते हैं और एक-दूसरे को तोहफ़े देते हैं। गरीबों को भी खास तोहफ़े दिए जाते हैं। हालांकि, दुनिया के कुछ हिस्सों में ईद 20 मार्च को मनाए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस, सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह को ईद की मुबारकबाद दी है।

ओमान के सुल्तान, हैथम बिन तारिक अल सईद और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद जताई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के निधन का असर भारत के समुदायों पर भी पड़ रहा है; राजस्थान के शिया समुदाय ने घोषणा की है कि वे इस साल ईद नहीं मनाएंगे। इसके बजाय, समुदाय के सदस्य शोक के प्रतीक के तौर पर काली पट्टी बांधकर नमाज़ अदा करेंगे। शिया समुदाय ने पूरे राजस्थान में इस फैसले की घोषणा की है। जयपुर की शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाज़िश अकबर काज़मी ने कहा, “कि राजस्थान का शिया समुदाय ईद नहीं मनाएगा। न केवल पुरुष, बल्कि बच्चे और महिलाएं भी नए कपड़े नहीं पहनेंगे, और हम बिना किसी खुशी का इज़हार किए केवल नमाज़ अदा करेंगे। घरों में मिठाइयां और पकवान तो बनेंगे, लेकिन ईद की मुबारकबाद का आदान-प्रदान नहीं होगा।” उन्होंने आगे कहा, कि इसलिए, हमने इस साल ईद न मनाने का फैसला किया है, और नमाज़ के दौरान हम ईरान के दुश्मन देशों के विनाश के लिए दुआ करेंगे।