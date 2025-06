Mount Etna volcano : इटली के सिसिली में माउंट एटना विस्फोट , चारो तरफ हो गया धुआं-धुआं , पर्यटक हैरान रह गए

Mount Etna volcano : इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना में सोमवार को अचानक तेज विस्फोट के बाद चारो तरफ हो गया धुआं फैल गया। अचानक हुई इस घटना से वहां घूम रहे पर्यटक हैरान हो गए। खबरों के अनुसार, यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना 2 जून को इटली के सिसिली द्वीप (Island of Sicily) पर फट गया, जिससे हवा में में राख, गैस और चट्टानों का गुबार आसमान में फैल गया।

यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों (active volcanoes) में से एक है। इटली के राष्ट्रीय भूभौतिकी और ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान ने कहा कि स्थानीय समयानुसार आधी रात के आसपास शुरू हुए ज्वालामुखी झटकों (volcanic tremors) के बाद विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह 3:50 बजे शुरू हुआ।

संस्थान ने कहा कि विस्फोट की गतिविधि “बढ़ती तीव्रता” के साथ जारी रही, लेकिन अब रुक गई है।

टूलूज़ में ज्वालामुखी राख सलाहकार केंद्र ने लाल विमानन चेतावनी जारी की, लेकिन बाद में राख के बादल के छंटने और उत्तर-पश्चिम की ओर बहने के बाद इसे नारंगी कर दिया।

माउंट एटना बंदरगाह शहर कैटेनिया (port city of Catania) के पास एक राष्ट्रीय उद्यान (National Park) में स्थित है, जो बरोक वास्तुकला की समृद्धता से भरा हुआ है और उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो ज्वालामुखी की तलहटी (foot of the volcano) में जाना चाहते हैं, जो राख की पहाड़ियों और लावा चट्टानों से ढके हुए हैं।