सांसद कंगना रनौत ने ऑस्कर विजेता सिंगर एआर रहमान को लेकर दिया विवादित बयान, गायक ने मिलने से किया था मना

नई दिल्ली। अभिनेत्री और पॉलिटिशियन कंगना रनौत (Actress and politician Kangana Ranaut) ने ऑस्कर विजेता म्यूजिशियन एआर रहमान (Oscar-winning musician AR Rahman) को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होने सिंगर एआर रहमान को पक्षपाती और नफरत करने वाला बताया है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए कंगना ने कहा कि रहमान ने उनसे मिलने या उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी (film emergency) के लिए म्यूजिक पर काम करने से मना कर दिया है, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने इसे एक प्रोपगेंडा फिल्म माना था।

सांसद कंगना रनौत (MP Kangana Ranaut) ने पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रिय एआर रहमान मुझे फिल्म इंडस्ट्री (film industry) में बहुत ज़्यादा भेदभाव और पक्षपात (Discrimination and Prejudice) का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक भगवा पार्टी (saffron party) को सपोर्ट करती हूं। फिर भी मुझे कहना होगा कि मैंने आपसे ज़्यादा पक्षपाती और नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं आपको अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी की कहानी सुनाना चाहती थी। कहानी सुनाना तो दूर आपने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि उनकी फिल्म इमरजेंसी को इसके संतुलित अप्रोच के लिए क्रिटिक्स और विपक्षी नेताओं दोनों ने खूब सराहा है। उन्होने कहा कि रहमान अपनी नफरत से अंधे हो गए हैं। मज़े की बात है कि इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने एक मास्टरपीस कहा है। यहां तक कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी मुझे फिल्म के संतुलित और दयालु अप्रोच की तारीफ करते हुए फैन लेटर भेजे, लेकिन आप अपनी नफरत से अंधे हो गए हैं। मुझे आपके लिए दुख होता है। कंगना रनौत ने लिखा। ऑस्कर विजेता कंपोजर रहमान ने हाल ही में BBC एशियन नेटवर्क पर एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए काम धीमा हो गया है, जिसका कारण उन्होंने पिछले आठ सालों में इंडस्ट्री में बदलते माहौल को बताया। जानी-मानी लेखिका और कॉलमनिस्ट शोभा डे (Writer and columnist Shobhaa De) ने बॉलीवुड पर एआर रहमान की हालिया टिप्पणी को बहुत खतरनाक बताया है और इस बात पर ज़ोर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ऐसी जगह रही है जहां टैलेंट को मौका मिलता है धर्म को नहीं।