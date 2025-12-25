  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. ‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई मारपीट

‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई मारपीट

टीवी और बॉलीवुड फिल्मों के फेमस एक्टर अनुज सचदेवा एक बार फिर खबरों में बने हुए हैं । अभिनेता इस बाद किसी फिल्म या टीवी सिरियल को लेकर नहीं बल्कि एक घटना को लेकर सुर्खियों  में बने हुए हैं । बता दें एक्टर अनुज सचदेवा के साथ पार्किंग को लेकर मारपीट हुई है।  इसकी जानकारी एक्टर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अपराधी आजाद घूम रहे हैं। आइए जानते हैं एक्टर के साथ क्या  हुआ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टीवी और बॉलीवुड फिल्मों के फेमस एक्टर अनुज सचदेवा एक बार फिर खबरों में बने हुए हैं । अभिनेता इस बाद किसी फिल्म या टीवी सिरियल को लेकर नहीं बल्कि एक घटना को लेकर सुर्खियों  में बने हुए हैं । बता दें एक्टर अनुज सचदेवा के साथ पार्किंग को लेकर मारपीट हुई है।  इसकी जानकारी एक्टर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अपराधी आजाद घूम रहे हैं। आइए जानते हैं एक्टर के साथ क्या  हुआ।

पढ़ें :- VIDEO-TV एक्टर अनुज सचदेवा संग हुई मारपीट, शख्स ने डंडे से पीटा , वीडियो देख दंग रह गए फैंस

मैंटल ट्रोमा सहना…

अनुज सचदेवा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनके सिर, पैर और हाथ में चोटें नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने एक लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने मुंबई को असुरक्षित बताया है।  अनुज ने पोस्ट में लिखा, ‘हमले की रात मुझे जो चोटें आईं, उनके अलावा हर रात मुंबई की असुरक्षा के बारे में सोचकर मुझे मानसिक आघात सहना पड़ता है. लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।  अपराधी खुला आजाद घूम रहा है. मैं हमारे देश की कानून व्यवस्था देखकर बहुत ही निराश हूं. ये हमारे सिस्टम का अल्ट्रा फेलियर है!’

रॉड से मारने…

बता दें कि इससे पहले अनुज ने पार्किंग को लेकर हुए विवाद का वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में गलत पार्किंग को लेकर शिकायत की. उन्होंने कहा कि हमलावर ने उन पर और उनके कुत्ते को रॉड से मारने की कोशिश की. इस वीडियो में अनुज ने कहा कि ‘इससे पहले कि यह व्यक्ति मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मैं यह सबूत पोस्ट कर रहा हूं.’

अनुज का एक्टिंग करियर

बता दें कि अनुज एक पॉपुलर टीवी स्टार हैं, उन्होंने हिट सीरियल ‘सबकी लाडली बेबो’, ‘छनछन’, ‘इत्ती सी खुशी’, और ‘स्वरागिनी: जोड़ें रिश्तों के सुर’ में काम किया है।

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्टेटमेंट एडिट करने पर शिल्पा शिंदे ने पत्रकारों को खरी-खोटी सुनाई, बोलीं-शर्म नहीं आती? किसी के साथ इतना गंदा करके अपने घर चलाते हैं, भीख मांगोगे ...

स्टेटमेंट एडिट करने पर शिल्पा शिंदे ने पत्रकारों को खरी-खोटी सुनाई, बोलीं-शर्म...

‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई मारपीट

‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई...

Laughter Chefs 3 : रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ 3' अब ये हसीना मारेगी एंट्री, ताकि टीआरपी को लगा सके चार चांद

Laughter Chefs 3 : रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ 3' अब ये हसीना...

हनी सिंह का नया गाना 'आदत'रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने किया शानदार डांस

हनी सिंह का नया गाना 'आदत'रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने...

एक्सीडेंट के बाद बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने दिया हेल्थ अपडेट, बोलीं- 'मैं जिंदा हूं'

एक्सीडेंट के बाद बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने...

बंगाली फिल्म ‘टेक केयर भालोबासा’ जल्द होगी रिलीज, अभिनेता सुशोभन सोनू राय बड़े पर्दे पर करने जा रहे हैं डेब्यू

बंगाली फिल्म ‘टेक केयर भालोबासा’ जल्द होगी रिलीज, अभिनेता सुशोभन सोनू राय...