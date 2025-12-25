‘मुंबई अब सेफ नहीं…’, पार्किंग को लेकर फेमस एक्टर के साथ हुई मारपीट

टीवी और बॉलीवुड फिल्मों के फेमस एक्टर अनुज सचदेवा एक बार फिर खबरों में बने हुए हैं । अभिनेता इस बाद किसी फिल्म या टीवी सिरियल को लेकर नहीं बल्कि एक घटना को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं । बता दें एक्टर अनुज सचदेवा के साथ पार्किंग को लेकर मारपीट हुई है। इसकी जानकारी एक्टर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अपराधी आजाद घूम रहे हैं। आइए जानते हैं एक्टर के साथ क्या हुआ।

मैंटल ट्रोमा सहना…

अनुज सचदेवा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनके सिर, पैर और हाथ में चोटें नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने एक लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने मुंबई को असुरक्षित बताया है। अनुज ने पोस्ट में लिखा, ‘हमले की रात मुझे जो चोटें आईं, उनके अलावा हर रात मुंबई की असुरक्षा के बारे में सोचकर मुझे मानसिक आघात सहना पड़ता है. लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अपराधी खुला आजाद घूम रहा है. मैं हमारे देश की कानून व्यवस्था देखकर बहुत ही निराश हूं. ये हमारे सिस्टम का अल्ट्रा फेलियर है!’

रॉड से मारने…

बता दें कि इससे पहले अनुज ने पार्किंग को लेकर हुए विवाद का वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में गलत पार्किंग को लेकर शिकायत की. उन्होंने कहा कि हमलावर ने उन पर और उनके कुत्ते को रॉड से मारने की कोशिश की. इस वीडियो में अनुज ने कहा कि ‘इससे पहले कि यह व्यक्ति मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मैं यह सबूत पोस्ट कर रहा हूं.’

अनुज का एक्टिंग करियर

बता दें कि अनुज एक पॉपुलर टीवी स्टार हैं, उन्होंने हिट सीरियल ‘सबकी लाडली बेबो’, ‘छनछन’, ‘इत्ती सी खुशी’, और ‘स्वरागिनी: जोड़ें रिश्तों के सुर’ में काम किया है।