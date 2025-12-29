  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ‘मुस्लिम लड़के-लड़कियां न मनाएं नया साल, ये शरीयत के खिलाफ…’ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दी नसीहत

‘मुस्लिम लड़के-लड़कियां न मनाएं नया साल, ये शरीयत के खिलाफ…’ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दी नसीहत

New Year 2026: साल 2025 खत्म होने को है और दुनियाभर में लोग नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। हर साल की तरह 31 दिसंबर की रात भारत के अलग-अलग शहरों में पार्टी आयोजित की जाएंगी। इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को नया साला न मनाने की नसीहत दी है। मौलाना ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

New Year 2026: साल 2025 खत्म होने को है और दुनियाभर में लोग नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। हर साल की तरह 31 दिसंबर की रात भारत के अलग-अलग शहरों में पार्टी आयोजित की जाएंगी। इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को नया साला न मनाने की नसीहत दी है। मौलाना ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया है।

पढ़ें :- UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सोमवार को पीटीआई से कहा, “शरीयत के मुताबिक, नया साल मनाना मना है क्योंकि यह जनवरी में शुरू होता है, न कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। इस्लाम में नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। पूरी दुनिया में 31 दिसंबर को नए साल के जश्न में पार्टियां होती हैं, पैसे की बर्बादी होती है, और दूसरी गलत एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं मुस्लिम लड़कों और लड़कियों से अपील करता हूं कि वे नया साल न मनाएं, क्योंकि यह ईसाई कल्चर का हिस्सा है और शरीयत के खिलाफ है।”

पढ़ें :- Kanpur Hallet Hospital : जूनियर डॉक्टर समेत दो स्वास्थ्यकर्मियों पर गिरी गाज, शासन ने तीन दिन में मांगी विस्तृत जांच रिपोर्ट

मौलाना बरेलवी का कहना है कि 31 दिसंबर की रात में फूहड़ता, हंगामा, शोर-शराबा, नाच-गाना और फिजूलखर्ची करना होता है। जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देता है। इसलिए मुस्लिम लड़के और लड़कियों से अपील है कि वह नए साल का जश्न बिल्कुल न मनाए। उन्होंने यह भी कहा, “अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ लड़के-लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमा-ए-किराम सख्ती से रोकेंगे।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी

UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने...

Video-अगर मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी दी जाए, कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर का बड़ा बयान

Video-अगर मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा...

देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम: अखिलेश यादव

देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद...

कुलदीप सेंगर की बेटियों का भावुक पोस्ट, 'हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं, कृपया कानून को बिना किसी डर के बोलने दें...', लड़ेंगे, हारेंगे नहीं

कुलदीप सेंगर की बेटियों का भावुक पोस्ट, 'हम न्याय मांग रहे हैं...

आजम खान से जेल में मिलने पहुंची पत्नी तंजीम फातिमा , स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी

आजम खान से जेल में मिलने पहुंची पत्नी तंजीम फातिमा , स्वास्थ्य...

'मुस्लिम लड़के-लड़कियां न मनाएं नया साल, ये शरीयत के खिलाफ...' मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दी नसीहत

'मुस्लिम लड़के-लड़कियां न मनाएं नया साल, ये शरीयत के खिलाफ...' मौलाना शहाबुद्दीन...