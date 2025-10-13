Esha Deol : 'मेरे बच्चों के...एशा देओल ने एक्स हसबैंड को कुछ इस अंदाज़ किया बर्थडे विश

  1. हिन्दी समाचार
एक्ट्रेस एशा देओल पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में बनी  हुई हैं ।  हाल ही में उन्होंने अपने एक्स हसबैंड भरत तख्तानी को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जो काफी वायरल हो रहा है। बता दें एशा ने इंस्टाग्राम पर भरत की एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, 'मेरे बच्चों के पिता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुश और स्वस्थ रहें.'  ये पोस्ट करते ही  रिश्ता जुड़ने को एक बार फिर हवा  मिल  गयी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वहीं कुछ दिन पहले एशा की उनके एक्स पति भरत तख्तानी के साथ एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो उनके साथ डिनर करती नजर आ रहीं थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, हालांकि इन दोनों के साथ एशा की बहन अहाना देओल भी तस्वीर में नजर आ रही थीं. इस फोटो पर ऐशा ने ‘फैमिली’ लिखकर कैप्शन दिया था.

वहीं इन सब चीजों को लेकर ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। बता दें कि एशा और भरत की शादी साल 2012 में हुई थी।  कपल के पास दो बेटियाँ हैं। राध्या और मिराया, लेकिन शादी के 11 साल बाद साल 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। इसके बावजूद दोनों मिलकर अपनी बेटियों की परवरिश कर रहे हैं और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए हुए हैं।

एक पुराने इंटरव्यू में एशा ने रिश्तों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी रिश्ता हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हमें बच्चों को देखते हुए समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, बता दें, इस दौरान ऐसा ने यह भी बताया था कि कैसे शादी के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से घर में सिमट कर रह गई थी, इता ही नहीं उन्होंने यह भी बताया था कि वो अपने पति भरत के लिए कुंकिंग क्लासेस भी जाती थीं।

वहीं कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भरत तख्तानी मेघना लखानी के साथ रिलेशन में हैं, और अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने नई शुरुआत कर दी है. वहीं एशा देओल अपनी बेटियों और मां हेमा मालिनी के साथ टाइम स्पेंड कर रहीं हैं और अब जल्द ही वो नए प्रोजेक्ट्स में नजर आने वालीं हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि तलाक के बाद भी एशा और भरत का रिश्ता एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी की मिसाल पेश कर रहा है।

