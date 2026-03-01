  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Nagpur Factory Blast : नागपुर में SBL एनर्जी लिमिटेड में धमाके के बाद 15 लोगों की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल

Nagpur Factory Blast : नागपुर में SBL एनर्जी लिमिटेड में धमाके के बाद 15 लोगों की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल

Nagpur Factory Blast : महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कलमेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट में रविवार (1 मार्च, 2026) को सोलर इंडस्ट्रीज (SBL) एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ है। इस हादसे में 15 मज़दूरों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Nagpur Factory Blast : महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कलमेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट में रविवार (1 मार्च, 2026) को सोलर इंडस्ट्रीज (SBL) एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ है। इस हादसे में 15 मज़दूरों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

पढ़ें :- कुछ भारतीय लोग अब अपनी ही भाषाएं ठीक से नहीं जानते...RSS प्रमुख का बड़ा बयान

जानकारी के मुताबिक, नागपुर में SBL कंपनी में सुबह के समय धमाका हुआ। इस समय फैक्ट्री में काम चल रहा था। उसी समय अचानक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ दूर तक सुनी गई। नागपुर ग्रामीण के एसपी हर्ष पोद्दार ने बताया कि नागपुर में SBL एनर्जी लिमिटेड में धमाके के बाद 15 लोगों की मौत हो गई, 18 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने बताया कि यह धमाका कटोल तहसील के राउलगांव में माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने वाली SBL एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री में हुआ। धमाके के तुरंत बाद घायलों को नागपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

आशंका है कि धमाके के बाद बिल्डिंग गिरने से कुछ और मज़दूर मलबे में दबे हो सकते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल, कंपनी में धमाके के बाद लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस, स्थानीय प्रशासन और कंपनी की रेस्क्यू टीम मलबा हटाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इस हादसे ने एक बार फिर फैक्ट्रियों में काम करने वालों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nagpur Factory Blast : नागपुर में SBL एनर्जी लिमिटेड में धमाके के बाद 15 लोगों की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल

Nagpur Factory Blast : नागपुर में SBL एनर्जी लिमिटेड में धमाके के...

'भारत ने एक भरोसे मंद दोस्त खोया है...' AAP सांसद संजय सिंह ने खामेनेई के निधन पर जताया दुख

'भारत ने एक भरोसे मंद दोस्त खोया है...' AAP सांसद संजय सिंह...

श्रीनगर में खामेनेई की हत्या पर विरोध प्रदर्शन, CM उमर अब्दुल्ला ने ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर जताया दुख

श्रीनगर में खामेनेई की हत्या पर विरोध प्रदर्शन, CM उमर अब्दुल्ला ने...

दुबई एयरपोर्ट के पास धमाके का पीवी सिंधू ने साझा किया खौफनाक अनुभव, कोच को तुरंत भागना पड़ा

दुबई एयरपोर्ट के पास धमाके का पीवी सिंधू ने साझा किया खौफनाक...

LPG Price : होली से पहले सिलेंडर के रेट में लगी आग, अब आपके शहर में कितने हो गए नए रेट

LPG Price : होली से पहले सिलेंडर के रेट में लगी आग,...

Israel-Iran War: हमले में ईरान के रक्षामंत्री और सैन्य कमांडर के मौत की खबर, इजरायल ने किया दावा

Israel-Iran War: हमले में ईरान के रक्षामंत्री और सैन्य कमांडर के मौत...