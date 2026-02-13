नसीमुद्दीन सिद्दीकी 15 फरवरी को साइकिल पर होंगे सवार , अखिलेश यादव की मौजूदगी में महाशिवरात्रि के दिन थामेंगे सपा का झंडा

कांग्रेस (Congress) से इस्तीफा देने के बाद से लगातार लगाए जा रहे कयासों पर आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Naseemuddin Siddiqui) ने विराम लगा दिया है। उन्होंने बताया कि आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शामिल होंगे।
लखनऊ। कांग्रेस (Congress) से इस्तीफा देने के बाद से लगातार लगाए जा रहे कयासों पर आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Naseemuddin Siddiqui) ने विराम लगा दिया है। उन्होंने बताया कि आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। बता दें कि बुंदेलखंड के बांदा के रहने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Naseemuddin Siddiqui) के पास बसपा सरकार (BSP Government) में 17 विभागों का चार्ज था जो अब तक का रिकॉर्ड है।