National Film Awards 2023 LIVE : 69वें फिल्म पुरस्कार का ऐलान, सरदार उधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म,अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

बाले बंगारा-अनिरुद्ध जाटेकर

Karuvarai- श्रीकांत देवा

द हीलिंग टच-श्वेता कुमार दास

एक दुआ- राम कमल मुखर्जी

नॉन फीचर फिल्म

बेस्ट नरेशन वॉइस ओवर आर्टिस्ट- Kulada Kumar Bhattacharjee

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन-इशान दिवेचा

बेस्ट एडिटिंग- अभरो बनर्जी (If Memory Serves Me Right)

बेस्ट फीचर फिल्म