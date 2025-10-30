  1. हिन्दी समाचार
  3. लखनऊ में NCP अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जलालुद्दीन का हुआ जोरदार स्वागत

By विजय चौरसिया 
लखनऊ :: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जलालुद्दीन के लखनऊ आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।

बैठक को संबोधित करते हुए जलालुद्दीन ने कहा, “NCP का संगठनात्मक काम सराहनीय है, लेकिन अब हमें बूथ स्तर तक पहुँचकर जनता के बीच अपनी पकड़ मज़बूत करनी होगी।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पार्टी को केवल बैठकों और प्रस्तावों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखानी होगी।

कार्यक्रम के दौरान मनीष तिवारी को उत्तर प्रदेश अनुशासन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कामिनी शर्मा सहित छह अन्य को सदस्य बनाया गया।

इस मौके पर हसीन अहमद, सलिल सिंह, जे.पी. तिवारी, शरद कुमार मिश्र, सिधु, अरविन्द शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राजनीतिक संकेत स्पष्ट हैं — NCP अब उत्तर प्रदेश में संगठन को मज़बूत करने की दिशा में पूरी गंभीरता से काम शुरू कर चुकी है। पार्टी का नया नारा भी इसी दिशा में है —

“हर वोट तक पहुँचने का रास्ता बूथ से होकर जाता है।”

