NATO chief Mark Rutte : नाटो महासचिव मार्क रूटे अगले सप्ताह करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात , गठबंधन की दिशा तय कर सकती

NATO chief Mark Rutte : नाटो के महासचिव मार्क रूटे अगले हफ़्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक की तैयारी कर रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब ईरान में चल रहे संघर्ष के मामले में इस गठबंधन से अपेक्षित समर्थन न मिलने को लेकर अमेरिका में असंतोष बढ़ता जा रहा है। महासचिव मार्क रुट्टे 8 से 12 अप्रैल तक वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

खबरों के अनुसार, यह जानकारी नाटो के प्रवक्ता द्वारा जारी एक बयान में दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि 8 अप्रैल को रुट्टे, ट्रंप, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ बातचीत करेंगे।

इस यात्रा में 9 अप्रैल को एक सार्वजनिक कार्यक्रम भी शामिल है, जिसमें रुट्टे द्वारा रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट (Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute) द्वारा आयोजित एक चर्चा में भाषण देने और भाग लेने की उम्मीद है।

यह यात्रा ट्रांस अटलांटिक गठबंधन (Trans-Atlantic Alliance) के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हो रही है, क्योंकि ईरान से जुड़े संघर्ष के बीच ट्रंप की हालिया आलोचना के बाद तनाव बढ़ गया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह इस गठबंधन से हटने पर विचार कर रहे हैं; उन्होंने इसके पीछे अपने सैन्य अभियान के प्रति यूरोपीय साझेदारों की तरफ से मिले निराशाजनक सहयोग का हवाला दिया है। विशेष रूप से, अमेरिकी नेता ने सदस्य देशों की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की है कि वे अपनी ज़मीन पर मौजूद सैन्य अड्डों तक पहुँच को सीमित कर रहे हैं, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले अभियानों की अगुवाई करने में हिचकिचा रहे हैं।

नाटो अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 8 अप्रैल को रुट्टे और ट्रंप के बीच होने वाली आगामी बैठक पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, क्योंकि यह भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में गठबंधन की दिशा तय कर सकती है।