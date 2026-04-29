NATO देशों की बीच हुई बैठक, सेक्रेटरी एलब्रिज कोल्बी ने रक्षा खर्च बढ़ाने पर दिया जोर

नई दिल्ली। यूएस के युद्ध मामलों के अंडर सेक्रेटरी एलब्रिज कोल्बी ने NATO अधिकारियों के साथ बातचीत की और रक्षा खर्च बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कोल्बी ने कहा कि NATO 3.0 कॉन्सेप्ट के लिए उनके विचार को काफ़ी समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि NATO के अपने साथियों के साथ मेरी बहुत ही सार्थक बातचीत हुई, जिसमें बारह यूरोपीय राजदूतों के साथ एक वर्किंग डिनर भी शामिल था। इन सभी मुलाकातों में, हमने NATO 3.0 के बारे में और हमारे सहयोगी देशों द्वारा रक्षा खर्च बढ़ाने और ज़िम्मेदारियों को आपस में बांटने की तत्काल ज़रूरत के बारे में खुलकर और सार्थक चर्चा की। ताकि इस महाद्वीप की रक्षा के लिए यूरोप के नेतृत्व में एक पारंपरिक रक्षा व्यवस्था बनाई जा सके। अच्छी बात यह है कि NATO 3.0 कॉन्सेप्ट को ज़ोरदार समर्थन मिल रहा है। अब यह बहुत ज़रूरी है कि यह सिर्फ़ बातों तक ही सीमित न रहे, बल्कि इस पर तेज़ी से अमल भी हो।

एलबिज कोल्बी ने कहा कि पिछले पैंतीस वर्षों के दृष्टिकोण की तुलना में ‘NATO 1.0′ के कहीं ज़्यादा करीब हो। इस NATO 3.0’ के लिए हमारे सहयोगियों द्वारा कहीं ज़्यादा प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि वे आगे बढ़कर यूरोप की पारंपरिक रक्षा की प्राथमिक ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकें। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि इसके लिए केवल सैन्य शक्ति पर एकतरफ़ा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि NATO 1.0 की हर्मेल रिपोर्ट की नीति के अनुरूप, यह एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है जो शास्त्रीय रूप से ऐसी मज़बूती को कूटनीतिक पहुंच के साथ जोड़ता है। जिसका प्रतिनिधित्व 1970 और 1980 के दशक के दोहरे मार्ग दृष्टिकोण द्वारा किया गया था। आज राष्ट्रपति ट्रम्प के उन प्रयासों द्वारा किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य NATO को मज़बूत करना और साथ ही यूक्रेन में चल रहे दुखद युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करना है।