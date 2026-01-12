सीएनजी सिलेंडर के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे 19 किलो चरस, नौतनवा पुलिस ने किया भंडाफोड़

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम करीब 4:30 बजे पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। गोरखपुर–सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित संपतिहा पुलिस चौकी के सामने एक संदिग्ध कार की तलाशी के दौरान टीम ने करीब 19 किलोग्राम चरस बरामद की। मौके से गाजीपुर निवासी कार चालक हेमंत सिंह को गिरफ्तार किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, सोनौली से गोरखपुर की ओर जा रही कार को शक के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिलने पर नौतनवा क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम, थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव तथा एसएसबी अधिकारी मौके पर पहुंचे और बरामदगी की पुष्टि की।

सीएनजी सिलेंडर के नीचे मिला छुपा जखीरा

संपतिहा चौकी प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए चरस की बड़ी खेप तस्करी के लिए ले जाई जा रही है। इसी सूचना पर पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से चौकी के सामने घेराबंदी की। कार की डिग्गी में लगाए गए सीएनजी सिलेंडर के नीचे विशेष रूप से छिपाकर रखे गए 500 ग्राम के 38 पैकेट मिले, जिनका कुल वजन 19 किलोग्राम पाया गया।

एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज

नौतनवा थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।

पुलिस एवं एसएसबी अधिकारियों ने इस बरामदगी को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी उपलब्धि बताया। अधिकारियों के अनुसार, सीमावर्ती इलाकों में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।