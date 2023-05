विराट से भिड़ने वाले खिलाड़ी नवीन-उल-हक का विवादों से है पुराना नाता, शाहिद अफरीदी से भी हो चुकी है बहस

नई दिल्ली। आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जाएंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच भिड़ंत हुई। इस मैच में कोहली और नवीन उल हक के बीच विवाद हो गया। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल, ये पहला मामला नहीं है जब नवीन उल हक का किसी से विवाद हुआ है। इससे पहले भी उनका विवाद कई खिलाड़ियों से हो चुका है। विराट से विवाद के बाद नवीन उल हक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पाकिस्तान सुपर लीग में शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आमिर से भिड़ चुके हैं।

बता दें कि, लखनऊ और बैंगलोर के मैच में दूसरी पारी के 17वें ओवर के दौरान विराट कोहली के कुछ कहने के बाद नवीन उल हक के साथ उनकी बहस शुरू हुई। इसके बाद कोहली और अमित मिश्रा के बीच भी कुछ बात हुई। हालांकि, आरसीबी ने इस मैच केा 18 रनों से जीत लिया। इस जीत के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। इस दौरान नवीन उल हक और कोहली भिड़ गए। बाकी खिलाड़ियों ने दोनों को अलग किया।

This is crazy… for a player of Virat Kohli status to grip your hand and look you in the eye while telling you off, you must’ve done something stupid. Naveen-ul-Haq had a very similar encounter with Shahid Afridi

