  3. ‘अजित दादा की इच्छा थी कि दोनों गुट एक साथ आ जाएं…’ NCP-NCPSP विलय की अटकलों पर बोले अनिल देशमुख

NCP Merger Buzz : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद राज्य की सियासत में हल-चल तेज हो गयी। चर्चा है कि एनसीपी और एनसीपी-एसपी का विलय हो सकता है। इस बीच, एनसीपी-एसपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि अजित पवार चाहते थे कि दोनों गुट (एनसीपी व एनसीपी-एसपी) एक साथ आ जाएं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- उड़ान से ठीक पहले बदला गया था डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन का पायलट, चौकाने वाली वजह आई सामने

अनिल देशमुख ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अजित दादा पवार महाराष्ट्र के एक प्रमुख और सक्रिय नेता थे। उनके निधन से राज्य की राजनीति पर काफी असर पड़ा है… अभी यह चर्चा करना कि कौन उपमुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा, जल्दबाजी होगी। अजित दादा पवार के परिवार के सभी सदस्य, जिनमें शरद पवार, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और जय पवार शामिल हैं, आने वाले दिनों में मिलेंगे।”

एनसीपी-एसपी के नेता ने आगे कहा, “अजित दादा पवार की इच्छा थी कि दोनों गुट एक साथ आ जाएं, और हमने इस बारे में उनसे कई बार बात की थी। वह चाहते थे कि पार्टियां जल्द से जल्द एकजुट हों, और सभी का मानना ​​है कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालांकि, जब तक पूरा पवार परिवार एक साथ बैठकर फैसला नहीं लेता, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। दोनों गुटों के विलय के बारे में शुरुआती बातचीत चल रही थी, लेकिन हाल की घटनाओं के कारण उन्हें रोक दिया गया। एक बार जब पूरा परिवार मिल लेगा, तो बातचीत फिर से शुरू होगी।”

बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को ले जा रहा एक प्लेन बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त क्रैश हो गया। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन पूरी तरह से जल गया। इस हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद गुरुवार को अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया। अब सवाल है कि उनके बाद एनसीपी की कमान कौन संभालेगा?

पढ़ें :- सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना अजित पवार को श्रद्धांजलि होगी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सहित कई दिग्गजों ने की मुलाकात
