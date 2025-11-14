बिहार में NDA की प्रचंड जीत, नौतनवा में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने फोड़े पटाखे—बटी मिठाइयाँ

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी दलों (एनडीए) की बिहार विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर पूरे नौतनवा क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। विजय की खुशी में नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटकर जश्न मनाया।

विधायक त्रिपाठी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिर शासन के पक्ष में मतदान कर एनडीए की नीतियों पर फिर से भरोसा जताया है। उन्होंने जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए नेतृत्व को बधाई दी।

जश्न के दौरान भाजपा के अनेक स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें नौतनवा ब्लाक प्रमुख राकेश मद्धेशिया,रवि वर्मा, चंदन चौधरी, ग्राम प्रधान छपवा संजय मद्धेशिया, प्रेम जायसवाल, संजय सिंह, सोनू वर्मा, राजू जायसवाल, बैजनाथ वर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक शामिल रहे।

पूरे क्षेत्र में देर शाम तक जयकारों और उत्साह के साथ विजय उत्सव का माहौल बना रहा।