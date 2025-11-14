  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिहार में NDA की प्रचंड जीत, नौतनवा में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने फोड़े पटाखे—बटी मिठाइयाँ

बिहार में NDA की प्रचंड जीत, नौतनवा में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने फोड़े पटाखे—बटी मिठाइयाँ

बिहार में NDA की प्रचंड जीत, नौतनवा में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने फोड़े पटाखे—बटी मिठाइयाँ

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी दलों (एनडीए) की बिहार विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर पूरे नौतनवा क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। विजय की खुशी में नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटकर जश्न मनाया।

पढ़ें :- जनता ने जंगल राज और तुष्टिकरण की राजनीति को किया खारिज- गृहमंत्री अमित शाह

विधायक त्रिपाठी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिर शासन के पक्ष में मतदान कर एनडीए की नीतियों पर फिर से भरोसा जताया है। उन्होंने जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए नेतृत्व को बधाई दी।

जश्न के दौरान भाजपा के अनेक स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें नौतनवा ब्लाक प्रमुख राकेश मद्धेशिया,रवि वर्मा, चंदन चौधरी, ग्राम प्रधान छपवा संजय मद्धेशिया, प्रेम जायसवाल, संजय सिंह, सोनू वर्मा, राजू जायसवाल, बैजनाथ वर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक शामिल रहे।

पूरे क्षेत्र में देर शाम तक जयकारों और उत्साह के साथ विजय उत्सव का माहौल बना रहा।

पढ़ें :- एनडीए की ऐतिहासिक जीत जनता के विश्वास की विजय—केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार में NDA की प्रचंड जीत, नौतनवा में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने फोड़े पटाखे—बटी मिठाइयाँ

बिहार में NDA की प्रचंड जीत, नौतनवा में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने...

एनडीए की ऐतिहासिक जीत जनता के विश्वास की विजय—केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी

एनडीए की ऐतिहासिक जीत जनता के विश्वास की विजय—केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री...

विवादों में रहे गोपाल नर्सिंग होम में नहीं है कोई बाल रोग विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टाफ, नवजात का किया था गलत इलाज, काटनी पड़ी थी उंगलियां

विवादों में रहे गोपाल नर्सिंग होम में नहीं है कोई बाल रोग...

गोंडा मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखे शव की आंखें गायब, आक्रोशित परिजनों ने जमकर किया हंगामा

गोंडा मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखे शव की आंखें गायब, आक्रोशित...

NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है. 2027 में यूपी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा:- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन 

NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो...

Bihar Election Result: बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, NDA 194 सीटों पर आगे, महागठबंधन को बड़ा झटका

Bihar Election Result: बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, NDA 194...