Neeraj Chopra, Diamond League Final: आज वांडा डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा पर होगी सबकी नजरें, जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

Neeraj Chopra, Diamond League Final: पूरे भारत की नजरें आज गोल्डन बॉय और दोहरे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर होंगी, क्योंकि वह गुरुवार (28 अगस्त) को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में 2025 वांडा डायमंड लीग फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। 27 वर्षीय जैवलिन थ्रोअर चोपड़ा ने लगातार वैश्विक मंच पर भारत को गौरव दिलाया है। अब उनका लक्ष्य दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रो एथलीट्स के खिलाफ प्रतिष्ठित डायमंड ट्रॉफी को अपने नाम करना है।

जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दो महत्वपूर्ण क्वालीफाइंग चरणों में भाग लेने के बाद समग्र डीएल स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर रहने के बाद सीज़न के अंत में फाइनल में प्रवेश किया है। मई में दोहा चरण में, चोपड़ा ने 90.23 मीटर की थ्रो के साथ 90 मीटर का आंकड़ा पार करके एथलेटिक्स जगत को चौंका दिया था और अपने जर्मन प्रतिद्वंद्वी जूलियन वेबर के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने जून में पेरिस में भी यही कमाल दिखाया, जहां चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, चोपड़ा ने 88.16 मीटर की थ्रो फेंककर जीत हासिल की। ​​

ब्रसेल्स चरण में भाग न लेने के बाद, नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में नए सिरे से फाइनल में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी नज़रें 2022 में जीता गया डायमंड लीग का खिताब फिर से हासिल करने पर टिकी हैं। तब से, वह 2023 और 2024 दोनों में उपविजेता रहे हैं और खिताब से मामूली अंतर से चूक गए हैं। इस साल के डायमंड लीग फ़ाइनल में चोपड़ा को जूलियन वेबर (जर्मनी), एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा) और अन्य प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिनमें सभी मज़बूत फ़ॉर्म में हैं।

प्रतियोगिता को 32 स्पर्धाओं में एक छोटे, विजेता-लेता-सभी फाइनल के रूप में संरचित किया गया है, हर थ्रो मायने रखेगा जब चोपड़ा 28 अगस्त, 2025 को 23:15 बजे यानी रात 11:15 बजे (IST) मैदान पर कदम रखेंगे। भारत में दर्शक नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल 2025 में इवेंट के आधिकारिक यूट्यूब और फेसबुक चैनलों पर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख सकते हैं।

ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 – पूरा कार्यक्रम

27 अगस्त: पोल वॉल्ट, शॉट पुट, ऊँची कूद, लंबी कूद

28 अगस्त: डिस्कस थ्रो, 400 मीटर, बाधा दौड़, ट्रिपल जंप, 1500 मीटर, स्टीपलचेज़

28 अगस्त, 23:15 IST: पुरुषों का भाला फेंक फ़ाइनल – नीरज चोपड़ा का इवेंट

29 अगस्त 2025 (प्रातःकाल): 800 मीटर, 200 मीटर, 3000 मीटर, लंबी कूद महिला