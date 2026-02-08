NEET UG 2026 : नीट यूजी का नोटिफिकेशन जारी, आज से आवेदन शुरू

  1. हिन्दी समाचार
NEET UG 2026 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 8 मार्च 2026, रात 9 बजे तक है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

NEET UG 2026 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 8 मार्च 2026, रात 9 बजे तक है। उम्मीदवार NEET UG 2026 नोटिफिकेशन PDF और रजिस्ट्रेशन लिंक का इस्तेमाल करके आसानी से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

उम्मीदवार शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट‑बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। शुल्क के सफल भुगतान की अंतिम तिथि 08 मार्च 2026, रात 11:50 बजे है। अगर आवेदन में कोई सुधार करना हो, तो सुधार प्रक्रिया 10 मार्च 2026 से 12 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

नीट यूजी परीक्षा 2026 के लिए शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और देश में केंद्र/देश के बाहर केंद्र के अनुसार अलग‑अलग है। नीचे दिए गए टेबल में भारत में परीक्षा केंद्र के लिए शुल्क का विवरण है। सभी उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान भी करना होगा।

