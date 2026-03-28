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Nepal K.P. Sharma Oli :  नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार , विपक्ष ने  “राजनीतिक प्रतिशोध” का लगाया आरोप

पर्वतीय देश नेपाल के नए पीएम बालेन शाह ने शपथ ग्रहण करने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और CPN-UML के अध्यक्ष 'केपी शर्मा ओली' को 28 मार्च 2026 की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- सुशीला कार्की ने पीएम मोदी से सबसे पहले की बातचीत, जानें- किन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा
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