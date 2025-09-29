नेपाल की अंतरिम सरकार देश में आम चुनाव तय समय पर कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : प्रधानमंत्री सुशीला कार्की

नई दिल्ली। नेपाल (Nepal) की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (Prime Minister Sushila Karki) ने सोमवार को कहा कि उनकी अंतरिम सरकार देश में आम चुनाव तय समय पर कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने और सरकार का सहयोग करने की अपील की। बता दें कि, 73 वर्षीय सुशीला कार्की (Sushila Karki)ने 12 सितंबर को प्रधानमंत्री पद संभाला था। इससे पहले देश में कई दिनों तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (Former Prime Minister KP Sharma Oli) को पद से हटाया गया था, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ युवा वर्ग, खासकर ‘जेन-जी’ समूह ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। इन प्रदर्शनों में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर गुस्सा देखा गया था।

विजयादशमी पर पीएम कार्की का संदेश

नेपाल के सबसे बड़े और प्रमुख हिंदू त्योहार बड़ा दशैं (विजयादशमी) के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि उनकी सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, कि हमारा वादा है कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव तय समय पर होंगे। मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी नेपाली भाइयों-बहनों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हूं।’