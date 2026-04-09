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New Volkswagen Taigun : नई वोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट लांच,जानें डिज़ाइन -सनरूफ और स्पीड

भारत में वोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट को पेश कर दिया गया है। नई वोक्सवैगन टाइगुन नौ रंगों और 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

New Volkswagen Taigun : भारत में वोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट को पेश कर दिया गया है। नई वोक्सवैगन टाइगुन नौ रंगों और 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है। यह छह ट्रिम्स, नौ रंगों और 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के लिए एक नए आठ-स्पीड गियरबॉक्स यह VW की एंट्री-लेवल SUV का मिड-लाइफ अपडेट है, जिसमें इसके बाहरी और अंदरूनी हिस्से के साथ-साथ फ़ीचर्स की लिस्ट में भी कई अपग्रेड किए गए हैं।

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नई Taigun के आगे और पीछे, दोनों तरफ़ काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है, आगे की तरफ़ एक रोशनी वाला Volkswagen लोगो का जोड़ा जाना, जिसके साथ ग्रिल पर एक कनेक्टिंग लाइट बैंड भी दिया गया है। इस मॉडल में यह पहली बार हुआ है और इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।

LED टेल लैंप सेटअप
पीछे की तरफ़, Taigun में अब पूरी चौड़ाई में फैला हुआ LED टेल लैंप सेटअप दिया गया है, जिसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी लगे हैं।

स्पोर्टी लुक और स्पोर्टी लुक
बंपर के डिज़ाइन में भी बदलाव किया गया है, और नए चमकदार काले अलॉय व्हील्स इसकी स्पोर्टी लुक को और भी शानदार बनाते हैं।

रंग
वोक्सवैगन ने Avocado Pearl और Steel Grey जैसे नए रंग भी पेश किए हैं, साथ ही Wild Cherry Red, Candy White, Deep Black Pearl और Reflex Silver जैसे पुराने रंग भी मौजूद हैं।

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पावरट्रेन
Taigun में सबसे बड़े बदलावों में से एक यह है कि 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन, जो कार बनाने वाली कंपनी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पावरट्रेन है, अब आठ-स्पीड AT के साथ मिलेगा। यह इंजन 114bhp और 178Nm की पावर देता है, और यह गियरबॉक्स छह-स्पीड AT की जगह लेगा। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले GT और GT Plus वेरिएंट में 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन ही रहेगा, जो 148bhp/250Nm की पावर देता है, और यह सिर्फ़ सात-स्पीड DSG के साथ ही मिलेगा।

इसके बाहरी हिस्से में किए गए बदलावों में एक नई इल्यूमिनेटेड ग्रिल, पहियों का नया डिज़ाइन और पीछे के हिस्से में थोड़ा-बहुत बदलाव शामिल है। इन बदलावों के साथ Taigun अब Tiguan और Tayron R-Line जैसी VW की दूसरी SUVs की कतार में आ गई है।

डिज़ाइन: नई टिग्वान/टेरॉन से प्रेरित स्लीक फ्रंट लुक, नए अलॉय व्हील और रिवाइज्ड फ्रंट फेसिया।

इंटीरियर/फीचर्स: 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और पैनोरमिक सनरूफ।

इंजन/गियरबॉक्स: 1.0-लीटर TSI (114bhp/178Nm) और 1.5-लीटर TSI (148bhp/250Nm)
पेट्रोल इंजन। 1.0L के साथ नया 8-स्पीड AT और 1.5L के साथ 7-स्पीड DSG।

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सुरक्षा: 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग बरकरार रहने की उम्मीद।

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