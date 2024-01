New Year 2024: PM मोदी से लेकर CM योगी तक...नए साल पर तमाम नेताओं ने देशवासियों को कुछ इस अंदाज में दी बधाई

Best Wishes For New Year 2024: आज सोमवार यानी 1 जनवरी 2024 को पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है और लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दीं हैं। आइये जानते हैं कि किसने किस अंदाज में में बधाई दी।

नए साल पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने एक्स पोस्ट के जरिये देशवासियों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने लिखा, ‘सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ! वर्ष 2024 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। आइए हम समावेशी और सतत विकास में योगदान देने की नई प्रतिबद्धता के साथ नए साल का स्वागत करें।’

Warm New Year greetings to all! May the Year 2024 bring happiness, peace and prosperity for everyone. Let us welcome the New Year with a renewed commitment to contribute to inclusive and sustainable development. — President of India (@rashtrapatibhvn) January 1, 2024

देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) ने लिखा, ‘प्रत्येक भारतीय को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएँ! नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। आइए हम भारत की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि में योगदान देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ #नववर्ष की शुरुआत करें।’

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, ‘सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएँ! यह वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और अद्भुत स्वास्थ्य लेकर आए।’

Wishing everyone a splendid 2024! May this year bring forth prosperity, peace and wonderful health for all. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2024

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भी सभी को नए साल की बधाई दी। उन्होंने लिखा, ‘आप सभी को आंग्ल नव वर्ष 2024 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।’

आप सभी को आंग्ल नव वर्ष 2024 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 1, 2024

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) ने लिखा, ‘नववर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ! यह वर्ष सभी के जीवन में अपार खुशियां, सुख-समृद्धि और आरोग्य लेकर आए।’

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress National President Mallikarjun Kharge) ने लिखा, ‘इस नव वर्ष पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2024 वह वर्ष होना चाहिए, जो एक बार फिर गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों को आशा और शक्ति वापस दे। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक नागरिक के अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ें और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें। अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। एक बार फिर, सभी को #नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय हिन्द।’

On this New Year, I extend my best wishes to all of you. The year 2024 should be the year, that once again gives hope and power back to the poor and marginalised. It is important that we fight unitedly for the rights of every citizen and ensure social justice. It is our… pic.twitter.com/o57fiwvghN — Mallikarjun Kharge (@kharge) December 31, 2023

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) ने लिखा, ‘नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि की सौगात और भारत में न्याय और मोहब्बत का पैगाम ले कर आए।’