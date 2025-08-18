New Yezdi Roadster 2025 :  येज़्दी रोडस्टर 2025 का नया अवतार , जानें परफॉर्मेंस और स्टाइल

New Yezdi Roadster 2025 : क्लासिक और परफॉर्मेंस बाईक पर फर्राटा भरने के शौकीन लोगों की पसंद जावा येज़्दी मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई Yezdi Roadster 2025 बाइक लॉन्च कर दी है। खास पहचान रखने वाली यह बाइक बोल्ड डिजाइन और टफ डूयूटी के लिए जानी जाती है। कस्टमाइजेशन ऑप्शन और नई तकनीक शामिल है, जो इसे बाकी बाइकों से अलग बनाती है। Yezdi Roadster में बोल्ड डिजाइन, कई यह बाइक ‘Born Out of Line’ के विचार के साथ आई है, यानी जो लोग भीड़ से अलग और अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए बिलकुल सही है।

स्टाइल वाली बाइक

यह बाइक 6 फैक्ट्री कस्टम कलर कॉम्बिनेशन और 50 से ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन के साथ आती है, जिससे राइडर अपनी पसंद से बाइक को पूरी तरह बदल सकते हैं।

सीट मॉड्यूलर

आप सीट, हैंडलबार, विंडशील्ड, क्रैश गार्ड और एक्सेसरीज़ तक अपनी मनचाही सेटिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी बाइक न सिर्फ दिखने में अच्छी लगे बल्कि आपकी स्टाइल भी दिखाए। बाइक की सीट मॉड्यूलर है, यानी आप इसे आसानी से सोलो (एक सवारी) या डुअल (दो सवारी) सीट में बदल सकते हैं, जो बहुत आसान और काम की बात है।

फरवाहर निशान

साथ ही, टैंक और सीट के पीछे जो पारंपरिक फरवाहर निशान है, वह बाइक के प्रीमियम लुक के साथ Yezdi की पारसी संस्कृति और इतिहास को भी दर्शाता है, जिससे यह बाइक और भी खास बन जाती है।

इंजन और रफ्तार

रोडस्टर 2025 में एक दम नया और ताकतवर 350cc का Alpha2 लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 29PS पावर और 30Nm टॉर्क देता है।

पावर और आराम

इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच भी है, जो इसे खास बनाता है। जब हाईवे पर तेज़ रफ्तार पकड़नी हो तो पूरा कंट्रोल भी मिलेगा। Roadster उन लोगों के लिए बिलकुल सही है जो राइड में पावर के साथ आराम भी चाहते हैं।