  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. New Yezdi Roadster 2025 :  येज़्दी रोडस्टर 2025 का नया अवतार , जानें परफॉर्मेंस और स्टाइल

New Yezdi Roadster 2025 :  येज़्दी रोडस्टर 2025 का नया अवतार , जानें परफॉर्मेंस और स्टाइल

क्लासिक और परफॉर्मेंस बाईक पर फर्राटा भरने के शौकीन लोगों की पसंद जावा येज़्दी मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई Yezdi Roadster 2025 बाइक लॉन्च कर दी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

New Yezdi Roadster 2025 : क्लासिक और परफॉर्मेंस बाईक पर फर्राटा भरने के शौकीन लोगों की पसंद जावा येज़्दी मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई Yezdi Roadster 2025 बाइक लॉन्च कर दी है। खास पहचान रखने वाली यह बाइक बोल्ड डिजाइन और टफ डूयूटी के लिए जानी जाती है। कस्टमाइजेशन ऑप्शन और नई तकनीक शामिल है, जो इसे बाकी बाइकों से अलग बनाती है। Yezdi Roadster में बोल्ड डिजाइन, कई यह बाइक ‘Born Out of Line’ के विचार के साथ आई है, यानी जो लोग भीड़ से अलग और अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए बिलकुल सही है।

पढ़ें :- Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च जल्द ,  जानिए रेंज और हाई-टेक फीचर्स

स्टाइल वाली बाइक
यह बाइक 6 फैक्ट्री कस्टम कलर कॉम्बिनेशन और 50 से ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन के साथ आती है, जिससे राइडर अपनी पसंद से बाइक को पूरी तरह बदल सकते हैं।

सीट मॉड्यूलर
आप सीट, हैंडलबार, विंडशील्ड, क्रैश गार्ड और एक्सेसरीज़ तक अपनी मनचाही सेटिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी बाइक न सिर्फ दिखने में अच्छी लगे बल्कि आपकी स्टाइल भी दिखाए। बाइक की सीट मॉड्यूलर है, यानी आप इसे आसानी से सोलो (एक सवारी) या डुअल (दो सवारी) सीट में बदल सकते हैं, जो बहुत आसान और काम की बात है।

फरवाहर निशान
साथ ही, टैंक और सीट के पीछे जो पारंपरिक फरवाहर निशान है, वह बाइक के प्रीमियम लुक के साथ Yezdi की पारसी संस्कृति और इतिहास को भी दर्शाता है, जिससे यह बाइक और भी खास बन जाती है।

इंजन और रफ्तार
रोडस्टर 2025 में एक दम नया और ताकतवर 350cc का Alpha2 लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 29PS पावर और 30Nm टॉर्क देता है।

पढ़ें :- Ola S1 Pro Sport  : भारत का पहला ADAS इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च , जानें रेंज  ,  कीमत और फीचर्स

पावर और आराम
इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच भी है, जो इसे खास बनाता है। जब हाईवे पर तेज़ रफ्तार पकड़नी हो तो पूरा कंट्रोल भी मिलेगा। Roadster उन लोगों के लिए बिलकुल सही है जो राइड में पावर के साथ आराम भी चाहते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

New Yezdi Roadster 2025 :  येज़्दी रोडस्टर 2025 का नया अवतार , जानें परफॉर्मेंस और स्टाइल

New Yezdi Roadster 2025 :  येज़्दी रोडस्टर 2025 का नया अवतार , जानें...

Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च जल्द ,  जानिए रेंज और हाई-टेक फीचर्स

Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च...

Ola S1 Pro Sport  : भारत का पहला ADAS इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च , जानें रेंज  ,  कीमत और फीचर्स

Ola S1 Pro Sport  : भारत का पहला ADAS इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च...

Mahindra Scorpio Classic Discount : महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका, ग्राहकों को कंपनी दे रही भारी डिस्काउंट

Mahindra Scorpio Classic Discount : महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका,...

IIT Hyderabad AI Driverless Buses :  IIT हैदराबाद ने भारत की पहली  AI-संचालित ड्राइवरलेस बसें शुरू की, 10,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं सफर

IIT Hyderabad AI Driverless Buses :  IIT हैदराबाद ने भारत की पहली...

Yamaha Ray ZR and Fascino : यामाहा इंडिया ने एक साथ लॉन्च किए दो हाइब्रिड स्कूटर, जानें स्टाइलिश लुक और स्मार्ट फीचर्स

Yamaha Ray ZR and Fascino : यामाहा इंडिया ने एक साथ लॉन्च...