न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट से हुआ बाहर

  न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट से हुआ बाहर

Adam Milne ruled out of T20 World Cup : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज एडम मिल्ने बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। मिल्ने को यह चोट रविवार को SA20, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के घरेलू ट्वेंटी20 टूर्नामेंट में खेलते समय लगी थी। वह सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते हैं। उनकी जगह पर काइल जैमीसन को टीम में शामिल किया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के अनुसार, स्कैन से पता चला कि चोट इतनी गंभीर है कि वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, और 20 ओवर के इस टूर्नामेंट में उनकी जगह साथी तेज़ गेंदबाज़ काइल जैमीसन लेंगे। न्यूजीलैंड ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि जैमीसन को मिल्ने की जगह T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया जाएगा, और यह राइट-आर्मर अभी ब्लैक कैप्स के भारत दौरे पर व्हाइट-बॉल सीरीज खेल रहा है। 31 साल के इस खिलाड़ी को मूल रूप से फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए कीवी टीम के ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर चुना गया था।

न्यूजीलैंड टीम के कोच रॉब वाल्टर ने एक बयान में कहा, “हम सब एडम के लिए बहुत दुखी हैं। उसने टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की थी और ईस्टर्न केप सनराइजर्स के लिए अपने आठ मैचों में वह अपने बेहतरीन फॉर्म में दिख रहा था। यह एडम के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय है और हम उसके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं।” वॉल्टर ने आगे कहा, “यह बहुत अच्छी बात है कि काइल पहले से ही भारत में हमारे साथ हैं। वह हमारे पेस-बॉलिंग ग्रुप का एक ज़रूरी हिस्सा हैं और इस टूर पर उन्होंने आते ही अच्छा प्रदर्शन किया है।”

जैमीसन को लेकर कीवी टीम के कोच ने यह भी कहा, “वह बहुत मेहनती हैं और उनके पास अच्छे स्किल्स और अनुभव हैं जो टूर्नामेंट में उनके बहुत काम आएंगे।” वॉल्टर ने यह भी कन्फर्म किया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए एक रिप्लेसमेंट ट्रैवलिंग रिज़र्व की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बता दें कि न्यूजीलैंड को अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप मैच 8 फरवरी को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है।

