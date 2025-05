Breaking-पहलगाम आतंकी हमले पर NIA की अपील, जनता से मांगी मदद, जारी किए दो नंबर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) को लेकर जनता से मदद मांगी है। NIA ने कहा कि अगर किसी के पास इस हमले से जुड़ी कोई जानकारी, फोटो या वीडियो है, तो तुरंत साझा करें। NIA ने इसके लिए दो नंबर जारी किए हैं – मोबाइल: 9654958816 और लैंडलाइन: 011-24368800। जानकारी देने वालों से एक वरिष्ठ अधिकारी संपर्क करेगा।

NIA Appeals to People to Share Information on Pahalgam Terror Attack, Releases Phone Numbers pic.twitter.com/tEHN5woMIB

— NIA India (@NIA_India) May 7, 2025