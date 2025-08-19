  1. हिन्दी समाचार
  3. Nigeria boat capsize : नाइजीरिया में नाव पलटने से कम से कम 25 लोगों को बचाया गया , दर्जनों के मृत होने की आशंका

नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी सोकोटो राज्य में लगभग 50 यात्रियों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने के दो दिन बाद कम से कम 25 लोगों को बचा लिया गया है और 25 अन्य अभी भी लापता हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

