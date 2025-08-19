Nigeria boat capsize : नाइजीरिया में नाव पलटने से कम से कम 25 लोगों को बचाया गया , दर्जनों के मृत होने की आशंका

नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी सोकोटो राज्य में लगभग 50 यात्रियों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने के दो दिन बाद कम से कम 25 लोगों को बचा लिया गया है और 25 अन्य अभी भी लापता हैं। खबरों के अनुसार, नौका लोगों को लेकर सोकोटो राज्य के एक बाजार गोरोन्यो जा रही थी। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एनईएमए) ने कहा कि 25 लोग अभी भी लापता हैं और उनके मृत होने की आशंका है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मंगलवार सुबह तक कोई शव बरामद नहीं हुआ था।

गोरोन्यो बाजार क्षेत्र में खाद्य उत्पादन का केन्द्र है। नाइजीरिया में बरसात के मौसम में खराब सुरक्षा नियमों और क्षमता से अधिक भरे जहाजों के कारण नाव दुर्घटनाएँ आम हैं। अधिकारियों ने रविवार की दुर्घटना के लिए क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने और खराब सड़क ढाँचे को ज़िम्मेदार ठहराया है, जिसके कारण कई निवासियों को जल परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है।