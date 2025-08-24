Nikki Dowry Murder Case : निक्की के पति विपिन भाटी का हुआ एनकाउंटर, हिरासत से भाग रहा था तभी पुलिस ने मारी गोली

  1. हिन्दी समाचार
पत्नी निक्की को दहेज की लालच में जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन भाटी (Vipin Bhati) की रविवार को नोएडा पुलिस से मुठभेड़ हो गई। यह घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे (Sirsa Crossroads) के पास हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, विपिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

ग्रेटर नोएडा। पत्नी निक्की को दहेज की लालच में जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन भाटी (Vipin Bhati) की रविवार को नोएडा पुलिस (Noida Police) से मुठभेड़ हो गई। यह घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे (Sirsa Crossroads) के पास हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, विपिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिससे विपिन के पैर में गोली लगी और उसे दोबारा हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विपिन को कासना पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। इस दौरान उसने हिरासत से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की और सिरसा चौराहे तक पीछा किया। भागने की कोशिश के दौरान विपिन ने कथित तौर पर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली विपिन के पैर में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत नियंत्रण में लिया गया और नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया।

क्या है पूरा मामला?

विपिन भाटी को अपनी पत्नी निक्की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निक्की के परिजनों का आरोप है कि निक्की के ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और काफी सामान देने के बाद भी उन लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ था। मृतका की बहन कंचन ने बहन की मौत से जुड़ी कहानी बताई है। उसके मुताबिक 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवारवालों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की।

इसके बाद निक्की को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया। पड़ोसियों की मदद से उसे पहले फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन, रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया।

बेटे ने सुनाई दर्दनाक कहानी, पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा

इस पूरे मामले में सबसे दिल दहला देने वाला पहलू तब सामने आया जब निक्की के छोटे बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जिसमें वह साफ कहता है, ‘पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

निक्की की बहन कंचन ने बताया कि उनकी और निक्की दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। कंचन की शादी रोहित से और निक्की की शादी विपिन से हुई थी। परिजनों का कहना है कि दोनों बहनों को शादी के बाद से ही ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार पंचायत के जरिए समझौते की कोशिश की गई, लेकिन ससुरालवाले नहीं माने। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है। कासना थाने में मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया, और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

