नितिन गडकरी का एथनॉल विवाद पर बड़ा बयान, बोले- मुझे निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया गया पेड कैम्पेन

Nitin Gadkari on Ethanol-Blended Petrol Controversy: देश में इन दिनों 20 फीसदी एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह दावे किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर अपने बेटों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं। इस पर अब नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया सामने आयी है। गडकरी ने इसे अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाया गया पेड कैम्पेन बताया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसायटी के वार्षिक सम्मेलन में नितिन गडकरी सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उनसे पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से संबंधित चिंताओं के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया पर यह मेरे खिलाफ पेड मुहिम थी, ताकि सियासी रूप से मुझे निशाना बनाया जा सके। यह मुहिम अब झूठी साबित हो रही है।” केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आपका उद्योग जिस तरह काम करता है, राजनीति भी उसी तरह काम करती है। सोशल मीडिया अभियान पैसे लेकर चलाया गया था; यह मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए था। इसमें कोई तथ्य नहीं है; सब कुछ स्पष्ट है। (एथनॉल मिलाना) आयात का विकल्प है, लागत प्रभावी है, प्रदूषण मुक्त है और स्वदेशी है।”

नितिन गडकरी ने इशारों में पेट्रोलियम क्षेत्र के इसके खिलाफ होने की बात कही। गडकरी ने कहा, “हर जगह लॉबी होती हैं, हित होते हैं…पेट्रोल लॉबी बहुत समृद्ध है।” E20 के जरिये प्रदूषण मुक्त वातावरण की योजना पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, “दुनिया इस बात पर सहमत है कि प्रदूषण कम करना ज़रूरी है। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि अगर प्रदूषण का यही स्तर जारी रहा तो दिल्ली के निवासियों की ज़िंदगी के 10 साल कम हो जाएंगे।”

गौरतलब है कि E20 पेट्रोल 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथनॉल के मिश्रण को कहते हैं। सरकार ने E20 मिश्रण कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने में एक क्रांतिकारी बदलाव करार दिया है। लेकिन, सोशल मीडिया पर कई वाहन मालिकों का दावा है कि इससे ईंधन क्वालिटी में गिरावट आयी है। साथ ही वाहनों की उम्र कम हो रही है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल के जरिये नितिन गडकरी के बेटे मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि खुद गडकरी बतौर मंत्री पॉलिसी बना रहे हैं।

