नितिन गडकरी का दावा- देश में हर साल होगी 1 करोड़ EV वाहन की सेल, 5 करोड़ लोगों को मिलेगा रोज़गार

EV Expo 2023: भारतीय आटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है। भारत में 2030 तक सालाना एक करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री होने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को यह अनुमान जताते हुए कहा कि इससे करीब पांच करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने 19वें EV Expo 2023 को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘वाहन आंकड़ों के अनुसार भारत में 34.54 लाख ईवी पहले ही पंजीकृत हैं।’’

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Union Minister for Road Transport and Highways) ने कहा कि भारत में दुनिया का शीर्ष ईवी विनिर्माता (EV manufacturers) बनने की क्षमता है और सरकार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन (clean energy production) में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गडकरी ने कहा कि सरकार ने मौजूदा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हाइब्रिड (vehicles hybrid) और पूरी तरह से EV में बदलने की अनुमति दी है। सरकार का इरादा सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक (Public Transport and Logistics) में तेजी से ईवी को बढ़ावा देने का है।