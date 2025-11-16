नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे...मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान

पटना। बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर ली है। इसके बाद अब सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इसको लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और आगे भी रहेंगे।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हमने जनता का आभार व्यक्त किया है, नई सरकार बनाने की औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी और 2-4 दिनों में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमने बार-बार कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। वहीं, मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को सोमवार को पटना बुलाया है। ऐसे में संभावना है कि, कल शाम विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें शपथ की तारीख तय की जा सकती है।

इसके साथ ही, मंत्रियों के नाम भी तय किए जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि सब बहुत जल्द ही तय हो जाएगा और 2-4 दिन के अंदर ही सरकार गठन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम ठीक हैं और वो सभी चीजों को खुद ही देख रहे हैं।

बदलेंगे डिप्टी सीएम के चेहरे

बता दें कि, इस बार भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम के चहेरे में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। विजय सिन्हा की जगह किसी अन्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन रहेंगे। इसके साथ ही कई अन्य नए चेहरे को जगह दी जा सकती है।