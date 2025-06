No Bra, No Entry : परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले छात्राओं की ब्रा चेक करने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा तूफान

No Bra, No Entry: नाइजीरिया के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय Olabisi Onabanjo University (OOU) में महिला स्टाफ द्वारा छात्राओं की ब्रा चेक करने का एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान मच गया है। यह वीडियो परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले महिला छात्रों के स्तनों को छूकर यह जांचने की प्रक्रिया को दिखाता है कि उन्होंने ब्रा पहनी है या नहीं। वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। एक यूजर ने लिखा – “ये उत्पीड़न है। हर किसी के ब्रा न पहनने के अपने कारण हो सकते हैं। वहीं एक अन्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए लिखा, “ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, इन पर केस करो!”

Video: Olabisi Onabanjo University OOU allegedly enforces the new “No bra, No entry” policy#eclat_media247 pic.twitter.com/OyoZ1PTIRM

— ECLAT MEDIA (@eclat_media247) June 17, 2025