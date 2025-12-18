'क्रिकेट प्रेमियों को धोखा न दें...' BCCI को थरूर की सलाह- कोहरे के मौसम में उत्तर भारत में कोई मैच न रखे

Lucknow Fog Controversy: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को बीसीसीआई को सलाह देते हुए कहा कि दिसंबर के बीच से जनवरी के बीच तक होने वाले क्रिकेट मैचों को उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत में शेड्यूल किया जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान उत्तर भारत में भारी कोहरा होता है, ताकि क्रिकेट प्रेमियों को ठगा हुआ महसूस न हो। उनकी यह टिप्पणी लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20आई मैच खराब विजिबिलिटी के कारण रद्द होने के एक दिन बाद आई है।

दरअसल, लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम बुधवार कोहरे की घनी चादर से ढक गया था, जिससे पीक सर्दियों में उत्तर भारत में BCCI द्वारा मैचों की शेड्यूलिंग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं, “साल के इस समय क्रिकेटरों के लिए गेंद देखना भी मुश्किल हो जाता है। अगर गेंद दिखेगी ही नहीं, तो हम खेलेंगे कैसे? इसलिए कल पूरा देश निराश था कि साउथ अफ्रीका और भारत के बीच मैच नहीं हो पाया। तो मेरा तर्क बहुत सीधा है, इस दौरान मैच दक्षिण इंडिया में शेड्यूल करें। जहां प्रदूषण की यह समस्या बिल्कुल नहीं है। यहां कोहरा नहीं होता। मेरे तिरुवनंतपुरम में एक शानदार स्टेडियम है। हम लोगों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए और खेलिए।

साल के आखिरी दिनों में महिला टीम तिरुवनंतपुरम में खेलने वाली है। हमें BCCI से आग्रह करना चाहिए कि शेड्यूल बनाते समय मौसम की स्थिति का ध्यान रखे। तो यह सिर्फ एक मज़ाक नहीं है। साल के इस समय, मैच साउथ में शेड्यूल करें और निश्चित रूप से केरल तैयार है। मुझे यकीन है कि साउथ की दूसरी जगहों पर भी इस तरह का कोहरा और खराब विजिबिलिटी नहीं होगी। तो दिसंबर के बीच से जनवरी के बीच तक, नॉर्थ इंडिया में कोई क्रिकेट मैच नहीं। कृपया क्रिकेट प्रेमियों को धोखा न दें।”