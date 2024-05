Noida AC Blast Watch: नोएडा सेक्टर 100 की हाईराइज सोसाइटी में AC फटने से लगी आग, कई फ्लैट आए चपेट में

Noida AC Blast: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच नोएडा में एसी फटने (Noida AC Blast) से आग लगने का मामला सामने आया है। यहां पर सेक्टर 100 में स्थित लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी (Lotus Boulevard Society) में AC फटने से भीषण आग लग गई है, जिसके चपेट में सोसायटी के कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल किसी अभी तक हताहत होने की खबर नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 100 (Noida Sector- 100) में स्थित लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी (Lotus Boulevard Society) में AC मे ब्लास्ट के बाद पूरा फ्लैट आग की चपेट मे आ गया है। जिसके बाद आसपास के फ़्लैट्स में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर ग्राउंड में आ गये हैं। फायर ऑफिसर के मुताबिक, पांच फायर टेंडर मौके पर आग बुझाने के लिए भेजे गए हैं। फ्लैट में आग लगने के वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं, आग के कारण सभी लोगों में डर का माहौैल है।

A fire broke out at a flat in the Lotus Boulevard Society in Noida’s Sector 100 on Thursday morning. Fire tenders arrived at the spot to bring the blaze under control. As per preliminary information, the fire could be due to an AC blast at the flat. pic.twitter.com/rdP9Zq77DP

