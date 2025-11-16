दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट मामले पर नोरा फतेही का बड़ा बयान , बोली मेरा नाम न लें वरना ....

बॉलीवुड की फेमस डांसर नोरा फतेही इस समय दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट मामले को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस का नाम दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट पार्टी के केस में शामिल है। इस खबर के सामने आने के तुरंत बाद ही नोरा फतेही ने इस पर रिएक्ट किया है। जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही नोरा ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी। आइए जानते हैं कि आखिर नोरा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा?

ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) की तरफ से अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया। इस मामले में नोरा फतेही समेत कई बॉलीवुड स्टार्स और राजनेताओं का नाम सामने आया। वहीं, इस मामले पर रिएक्ट करते हुए नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया है।

नोरा फतेही का रिएक्शन

अपने इस नोट में नोरा फतेही ने लिखा कि वह पार्टियों में नहीं जाती है, वह अक्सर ज्यादातर समय फ्लाइट में रहती हैं। उन्होंने खुद को वर्कहॉलिक बताते हुए कहा कि उनकी अपनी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, इसलिए वह खुद को कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के दिनों में वह दुबई के किसी बीच पर या फिर अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ घर पर रहती हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि उनको लेकर जो खबरें वो पढ़ रहे हैं, वो उस पर यकीन न करें।

‘मेरा नाम बदनाम करने…

नोरा फतेही ने आगे कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो नाम एक आसान टारगेट है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देंगी क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है. उन्होंने आगे लिखा, ‘आप लोगों ने मुझे झूठ के साथ बर्बाद करने की कोशिश की और इस तरकीब ने काम नहीं किया. कृपया करके मेरे नाम और इमेज का इस्तेमाल उन जगहों पर करने से बचें जिनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है! वरना इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.’

इनका नाम भी शामिल

बता दें कि इस कथित ड्रग पार्टी में सिर्फ नोरा फतेही ही नहीं, रैपर लोका, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, सोशलाइट ओरी और डायरेक्टर अब्बास-मस्तान का नाम भी सामने आया है.