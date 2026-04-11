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फिल्ममेकर मोहित सूरी मना रहे अपना जन्मदिन, अभिनेत्री अनीत पड्डा ने इंस्टाग्राम पर किया इमोशनल पोस्ट

फिल्म सैयारा की एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने 11 अप्रैल को फिल्ममेकर मोहित सूरी के लिए एक प्यारा और दिल को छू लेने वाला बर्थडे पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के माध्यम से उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते की झलक मिली।

By Satish Singh 
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मुंबई। फिल्म सैयारा की एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने 11 अप्रैल को फिल्ममेकर मोहित सूरी के लिए एक प्यारा और दिल को छू लेने वाला बर्थडे पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के माध्यम से उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते की झलक मिली। एक्ट्रेस को सूरी के डायरेक्शन में अपनी सहज अदाकारी के लिए काफी तारीफ मिली थी, सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट लिखा। इसमें उन्होंने मोहित सूरी का शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक कीमियागर कहा।

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अनीत पड्डा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मोहित सूरी के लिए लिखा कि आप कुछ हद तक एक कीमियागर की तरह हैं, जो उन चीजों को पकड़ लेते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं। जैसे कि खामोश दर्द, आँखों में छिपा प्यार और उन्हें कुछ ऐसा बना देते हैं जिसे हम सभी महसूस कर सकें। किसी तरह वह सिर्फ आपका नहीं रहता, बल्कि हमारा बन जाता है। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत कुछ है। आपने मेरे दिल को अपनी भावनाओं को खुलकर ज़ाहिर करने और उन्हें ही अपना रास्ता बनाने का हौसला दिया है। आपने मुझे ज़िंदगी जीने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि आप सबसे ज़्यादा इंसानियत वाले इंसान हैं जिन्हें मैं जानती हूं। हैप्पी बर्थडे मेरे मोमो, जब भी आप कुछ नया बनाते हैं, तो आपका मकसद आपको खुद-ब-खुद मिल जाता है। आप जो करते हैं उसके लिए शुक्रिया; आप जैसे हैं, वैसे होने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे प्यार करती हूं। इस नोट के साथ, उन्होंने दोनों का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उनका चंचल और हल्का-फुल्का अंदाज़ कैद था।

 

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