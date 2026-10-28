Nutritional deficiencies : पोषक तत्वों की कमी से पैरों में हो सकता है दर्द,जानें राहत के उपाय

Nutritional deficiencies : अगर दिन भर के काम काज के बाद आपके पैरों में दर्द की शिकायत है तो इसके पीछे के कारणों को जानना बहत जरूरी है। आपके पैरों में रात के समय दर्द होता है तो इसके पीछे आपके शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। आइये जानते हैं किन पोषक तत्वों की कमी से रात में पैरों में दर्द या ऐंठन की समस्या हो सकती है।

शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने पर मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण पैरों में तेज दर्द, ऐंठन (क्रैम्प्स) और सुन्नपन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

किन पोषक तत्वों की कमी से होता है पैरों में दर्द?

• विटामिन डी (Vitamin D) : इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियों में लगातार दर्द या भारीपन बना रहता है।

• कैल्शियम (Calcium) : हड्डियों और मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम जरूरी है। कमी होने पर पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन होती है।

• मैग्नीशियम (Magnesium) : मैग्नीशियम की कमी (हाइपोमैग्नेसीमिया) से रात के समय अचानक नस पर नस चढ़ना और गंभीर मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं।

• विटामिन बी12 (Vitamin B12) : नसों की कार्यप्रणाली के लिए यह बेहद जरूरी है। इसकी कमी से पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन और जलन वाला दर्द होता है।

• पोटैशियम (Potassium) : शरीर में पोटैशियम का स्तर गिरने से मांसपेशियों में कमजोरी और खिंचाव बढ़ जाता है।

घरेलू और प्राकृतिक उपाय

आहार में सुधार करने के साथ-साथ आप इन आसान तरीकों से तुरंत आराम पा सकते हैं:

• सेंधा नमक के पानी से सिकाई : गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक (Epsom Salt) मिलाकर 10-15 मिनट के लिए पैर उसमें डुबोकर रखें। इसमें मौजूद मैग्नीशियम त्वचा के जरिए सोख लिया जाता है और मांसपेशियों को तुरंत आराम देता है।

• तेल से मालिश : सरसों, तिल या नारियल के तेल को हल्का गुनगुना करके पैरों की मालिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन (रक्त संचार) बेहतर होता है।

• भरपूर पानी पिएं : दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी और नारियल पानी या नींबू पानी जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय लें।

• हल्दी वाला दूध: हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। रोज रात को हल्दी वाला दूध पिएं।