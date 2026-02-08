NZ vs AFG : न्यूजीलैंड ने जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप में की शुरुआत, अफगानिस्तान को 5 विकेट से दी मात

NZ vs AFG Match Highlights: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मैच आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। ग्रुप डी के इस मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर दो अहम अंक अपने नाम कर लिए हैं। न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में दो अहम बातें हुई हैं – उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज़ करके यह कारनामा किया है। 183 का टारगेट मुश्किल था।

अफ़गानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। उनकी टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन स्कोर खड़ा किया था। अफगान टीम के लिए गुलबदीन नायब 63 रन की सबसे अहम पारी खेली। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए इस पिच पर 183 का टारगेट मुश्किल था। जब मुजीब ने फिन एलन और रचिन रवींद्र के डिफेंस को तोड़ा, तो अफगानिस्तान का हौसला बढ़ गया था। उन्हें उम्मीद थी कि वे इतने ही टी20 वर्ल्ड कप मैचों में दूसरी बार न्यूजीलैंड को हरा देंगे, क्योंकि उन्होंने 2024 में उन्हें मात दी थी। लेकिन इस बार फर्क यह था कि टिम सीफर्ट ने पावरप्ले में पलटवार किया।

सब-कॉन्टिनेंट में दुनिया भर की लीग खेल चुके सीफर्ट ने मुश्किल CPL पिचों पर भी खेला है और उन्होंने इस मैच में स्पिन खेलने की अपनी काबिलियत को दिखाया। उन्होंने सीधे बल्ले से खेलकर यह पक्का किया कि मुजीब और कोई विकेट न ले पाएं। और उन्होंने पावरप्ले में बाएं हाथ के गेंदबाज फारूकी की 11 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का लगाया। प्लान सिंपल था। स्पिन को ध्यान से खेलना और पावरप्ले में तेज गेंदबाजों पर हमला करना। सीफर्ट ने 65 रन की पारी खेलकर अपनी टीम की जीत लगभग तय कर दी। इसके बाद मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल और कप्तान मिशेल सेंटनर की छोटी लेकिन अहम पारियों ने कीवी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया।