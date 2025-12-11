  1. हिन्दी समाचार
  3. Porn Star बनने की सनक में पति ने पत्नी का अश्लील वीडियो किया वायरल, 13 मिनट की रिकॉर्डिंग कर रिश्तेदारों को भेजी

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। मध्यप्रदेश के रीवा जिले में एक सनकी युवक ने पति-पत्नी के रिश्तों को तार कर दिया है, जहां पोर्न स्टार बनने की ख्वाहिश में एक युवक ने अपनी ही पत्नी का निजी वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रीवा पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल वह फरार है और उसकी लोकेशन मुंबई में ट्रेस की गई है।

Porn का आदी युवक खुद को ‘स्टार’ बनाना चाहता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से पोर्न साइट्स देखने का आदी था और वहां दिखने वाले किरदारों को अपना आइडल मानता था। इसी जुनून में उसने पत्नी के साथ 13 मिनट 14 सेकंड का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पत्नी के विरोध करने पर पति ने साफ कहा कि मैंने जानबूझकर वीडियो अपलोड किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है लोग मुझे पहचानें, मैं पॉपुलर बनना चाहता था।

पीड़िता ने बयां किया दर्द, कहा कि मेरी जिंदगी तबाह कर दी वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता मानसिक रूप से टूट चुकी है। उसका कहना है कि उसने रिश्तेदारों और दोस्तों को वीडियो भेज दिया। मैं सामाजिक रूप से अपमानित हो गई हूं। उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह इंसान नहीं, दरिंदा है।

दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उठाया घिनौना कदम

पीड़िता के भाई ने बताया कि आरोपी शादी के शुरू से ही दहेज को लेकर दबाव बनाता था। शादी 10 मई को हुई थी। आरोपी ने 3 लाख रुपए की मांग की। 2 लाख रुपए दिए गए, लेकिन वह बाकी राशि के लिए बहन को परेशान करता रहा। भाई के मुताबिक, मनचाही रकम न मिलने की नाराजगी में उसने Private Video Leak किया है।

मुंबई में छिपा आरोपी, जल्द होगी गिरफ्तारी

शुरुआत में समान थाना पुलिस ने जीरो पर कायमी की थी, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद मामला गंभीर होते ही FIR दर्ज कर ली गई। जानकारी के अनुसार आरोपी मुंबई (Mumbai) भाग गया है। पुलिस टीम वहां भेजी जा रही है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

