Ola Food Delivery Service : ओला ने बंद की फूड डिलीवरी सर्विस , ऐप से हटाया

ओला कस्टमर ने ओला फूड्स की सेवाएं फिलहाल रोक दी हैं। खबरों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से यह सेवा ओला की राइड-हेलिंग ऐप पर भी दिखाई नहीं दे रही है। यह सर्विस सितंबर, 2023 में सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ साझेदारी के तहत शुरू की गई थी।अब इसे मुख्य ओला ऐप से हटा दिया गया है और ONDC के माध्यम से ऑर्डर भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

ओला फूड्स को 2019 में एक Cloud-Kitchen Business के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें इन-हाउस ब्रांड और ओला के Logistics Network के माध्यम से डिलीवरी शामिल थी। दिसंबर, 2024 तक इस सर्विस का विस्तार 100 शहरों तक कर दिया गया। पिछले एक साल में ONDC पर मॉडल के विस्तार के बावजूद ऑर्डर की मात्रा सीमित रही।

यह भारत में फूड डिलीवरी और क्लाउड-किचन क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जिसमें स्विगी और जोमैटो का दबदबा है।

ओला फ़ूड्स का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वह इस सर्विस को फिर से शुरू करेगी या इस श्रेणी से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सॉफ्टबैंक समर्थित ओला अपने मुख्य व्यवसाय के अलावा अन्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रही है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अनुसार कंपनी ने “ऑपरेशन रोक दिए हैं” और ज्यादातर गतिविधियां बंद कर दी हैं।