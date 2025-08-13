  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, एक हफ्ते के अंदर करें आत्मसमर्पण

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, एक हफ्ते के अंदर करें आत्मसमर्पण

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar) की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार (Olympic Medalist Wrestler Sushil Kumar) पर पहलवान सागर धनकड़ (Wrestler Sagar Dhankar) की हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar) की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार (Olympic Medalist Wrestler Sushil Kumar) पर पहलवान सागर धनकड़ (Wrestler Sagar Dhankar) की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।

पढ़ें :- आवारा कुत्तों के मामले में CJI बीआर गवई ने गौर करने का दिया आश्वासन, क्या डॉग लवर्स को मिलेगी राहत?

सुशील कुमार (Sushil Kumar) पर संपत्ति विवाद में 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम (Chhatrasal Stadium) की पार्किंग में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ (Junior wrestler Sagar Dhankhar) और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमले में घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार (Sushil Kumar)  को गिरफ्तार किया था।

जानें क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ (Former junior national wrestling champion Sagar Dhankar) की हत्या से जुड़ा है। पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar)  ने साथियों के साथ मिलकर 5 मई को रात में सागर की पिटाई की थी। बाद में सागर की मौत हो गई थी। इसके अलावा चार और पहलवान भी जख्मी हुए थे। आरोप पत्र में 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा समेत अन्य अपराधों में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुशील और उसके दोस्त मिलकर कुछ लोगों की पिटाई कर रहे थे।

पढ़ें :- आर्थिक आधार पर नौकरियों में आरक्षण को मिले प्राथमिकता, अधिवक्ता रीना एन सिंह की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत में एक बार फिर होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स? IOA की बैठक में मेजबानी की बोली लगाने को मिली मंजूरी

भारत में एक बार फिर होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स? IOA की बैठक में...

रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे, टॉप पर भारत का ये युवा बल्लेबाज

रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे, टॉप पर भारत...

WI vs PAK 3rd ODI: शे होप 120* बनाम पाकिस्तान 92 ऑल आउट, 34 साल का सूखा हुआ ख़त्म

WI vs PAK 3rd ODI: शे होप 120* बनाम पाकिस्तान 92 ऑल...

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, एक हफ्ते के अंदर करें आत्मसमर्पण

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने दिया...

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराएंगे बयान

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े...

सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना से की सगाई, पहनाई 27 करोड़ की अंगूठी, दोनों के हैं चार बच्चे

सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना से की सगाई, पहनाई 27 करोड़...