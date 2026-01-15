  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’,गांधी चौक व अटल चौक पर उमड़ा जनसैलाब

मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’,गांधी चौक व अटल चौक पर उमड़ा जनसैलाब

मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नव वर्ष के प्रथम उल्लास एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी की अगुवाई में नगर के ऐतिहासिक स्मृति स्थल गांधी चौक तथा अटल चौक पर विशाल खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।

पढ़ें :- Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा क्या चाहिए? उसने कान में बोला-चिप्स चाहिए...

कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए एक स्वर में “जय श्री राम” का उदघोष किया और खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया।

पालिका अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि—

“यदि हमें सनातन धर्म के खोए गौरव को पुनः स्थापित करना है, तो जातिगत भेदभाव, ऊंच-नीच, असमानता और छुआछूत को भुलाकर गांव-गांव सामाजिक समरसता सहभोज व सम्मेलन आयोजित करने होंगे।”

कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज, सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, संजय पाठक, अनिल जायसवाल, जयप्रकाश मद्धेशिया, अशोक रौनियार सहित राजकुमार गौड़, प्रमोद पाठक, अभय जायसवाल, मल्लहर यादव, मनीष शुक्ला आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पढ़ें :- चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली "महाराज यदु" की प्रतिमा, काली शंकर यदुवंशी बोले-यदुवंशी होना किसी दल का अनुयायी होना नहीं

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा क्या चाहिए? उसने कान में बोला-चिप्स चाहिए...

Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा...

चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली

चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली "महाराज यदु" की...

बहन जी की सरकार में कभी किसी जाति विशेष को देखकर नहीं होती थी कार्यवाही: आकाश आनंद

बहन जी की सरकार में कभी किसी जाति विशेष को देखकर नहीं...

मुडैहरा के विकास का नया चेहरा: प्रधान प्रत्याशी देशदीपक पान्डेय का पर्दाफाश न्यूज़ से विशेष साक्षात्कार

मुडैहरा के विकास का नया चेहरा: प्रधान प्रत्याशी देशदीपक पान्डेय का पर्दाफाश...

सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस:भव्य धार्मिक उत्सव की तैयारियां चरम पर

सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस:भव्य धार्मिक उत्सव...

मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’,गांधी चौक व अटल चौक पर उमड़ा जनसैलाब

मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’,गांधी चौक व अटल चौक...