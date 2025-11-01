OnePlus 15s की भारत में लॉन्च डेट और स्पेक्स का खुलासा, चेक करें पूरी डिटेल

  1. हिन्दी समाचार
OnePlus 15s Launch Timeline and Specs: चीनी निर्माता कंपनी वनप्लस ने जून 2025 में भारतीय बाज़ार में अपना वनप्लस 13s स्मार्टफोन लॉन्च किया था। यह डिवाइस भारत के बाहर लॉन्च नहीं किया गया था। अब कंपनी इस स्मार्टफोन के उत्तराधिकारी, OnePlus 15s पर काम कर रही है। जिसे अगले साल जून में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, आगामी फोन के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आ चुके हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

सोशल मीडिया पर एक टिप्सटर ने वनप्लस 15s स्मार्टफोन की कुछ अहम जानकारी और लॉन्च टाइमलाइन साझा की है। टिप्सटर के अनुसार, OnePlus 15s में 6.31 इंच का 1.5K फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। इसमें 50MP का मेन रियर कैमरा और 3x टेलीफोटो कैमरा होने की उम्मीद है। फोन में 7000 mAh की बैटरी होने की संभावना है। स्मार्टफोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, मेटल फ्रेम, IP69 रेटिंग और NFC सपोर्ट होने की बात कही जा रही है।

इस डिवाइस को भारत में जून 2026 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस स्मार्टफोन की कीमत भारत में वनप्लस 15 पर निर्भर करेगी। इससे पहले वनप्लस 15, देश के पहले स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन के रूप में, 13 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। यह डिवाइस चीनी बाजार में पहले ही लॉन्च हो चुका है।

