  Lucknow Update : तहजीब के शहर लखनऊ की सड़क पर खुलेआम मारपीट, शांति को लेकर उठाया जा रहा सवाल

Lucknow Update : तहजीब के शहर लखनऊ की सड़क पर खुलेआम मारपीट, शांति को लेकर उठाया जा रहा सवाल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिसे तहजीब का शहर माना जाता  है। लेकिन कुछ लोगों के कारण इस पर दाग लग  गया  है। शहर की खूबसूरती और शांति की पहचान रखने वाले लखनऊ में अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। हाल ही में लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के डीएलएफ माई पैड के बाहर का  एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सड़क पर खुलेआम मारपीट

इस वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर दो गुटों के बीच मारपीट चल रही है। इसके चलते राहगीरो में  अफरा तफरी मच गयी। यह घटना इतनी गंभीर थी कि सड़क पर एक तरह से अखाड़ा बन गया और लोग देख रहे थे कि इस मारपीट में दोनों पक्ष किसी भी तरह की कानून व्यवस्था का पालन किए बिना खुलेआम लड़ रहे थे। इस वीडियो ने लखनऊ के शहरी जीवन की शांतिपूर्ण छवि को एक बार फिर से दूषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई, और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है।

लखनऊ की शांति पर सवाल

लखनऊ जिसे शांति के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह की घटनाएं समाज और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं। जबकि, लखनऊ में आए दिन गरमागरम बहस, छोटी-मोटी लड़ाई या विवाद सामने आते रहते हैं, इस प्रकार का खुला हिंसक घटना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। लखनऊ में हाल के समय में एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें से कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। ये घटनाएं शहर के कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती हैं, और अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। क्या यह महज एक एकल घटना है या इसके पीछे कहीं और बड़ी समस्या छिपी हुई है? यही सवाल अब लखनऊ के प्रत्येक व्यक्ति के मन में है । इस चीज़ को लेकर प्रशासन से जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। समाज की पुरानी सभ्यता, सादगी और लखनऊ की शानदार संस्कृति के बीच इस प्रकार की घटनाएं बेहद चिंता का विषय है जो कि यह प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौती है।





