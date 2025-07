Operation Shivshakti: सेना ने दो आतंकियों को किया ढेर, पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशें नाकाम

Operation Shivshakti: जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। बुधवार तड़के सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों को भांपकर तुरंत कार्रवाई की। ऑपरेशन महादेव के बाद सेना ने बताया कि उसका ऑपरेशन शिवशक्ति जारी है।

भारतीय सेना की 16 कोर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट व्हाइट नाइट कॉर्प्स पर एनकाउंटर की जानकारी दी। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने लिखा, “ऑपरेशन शिवशक्ति… एक सफल घुसपैठ-रोधी अभियान में, भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को मार गिराया। त्वरित कार्रवाई और सटीक गोलाबारी ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। तीन हथियार बरामद किए गए हैं। अपनी खुफिया इकाइयों और जेकेपी से मिली समन्वित और समन्वित खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह अभियान सफल रहा। अभियान जारी है।”

— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) July 30, 2025