‘Operation Sindoor’: 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद अमेरिका का बड़ा बयान, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा- 'भारत के खिलाफ किसी एक्शन की न सोचे पाकिस्तान वर्ना...'

‘Operation Sindoor’ : भारतीय सेना ने शौर्य ,पराक्रम और कुशल रणनीति का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले पर पलटवार किया । भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तान के एनएसए असीम मलिक से बात की। रुबियो ने भारत और पाक के NSA से बात की, दोनों से तनाव बढ़ाने से बचने का किया आग्रह। खबरों के अनुसार,अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया, ‘उन्होंने दोनों देशों से संवाद की लाइनें खुली रखने और तनाव बढ़ाने से बचने का आग्रह किया है।” 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में निर्दोष और मासूम 26 नागरिक मारे गए थे।

भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करने के कुछ घंटों बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वह भारत-पाकिस्तान की स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और उम्मीद है कि यह ‘जल्द खत्म होगा।’ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भारत के स्ट्राइक खिलाफ किसी भी एक्शन की न सोचे वर्ना उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

I am monitoring the situation between India and Pakistan closely. I echo @POTUS's comments earlier today that this hopefully ends quickly and will continue to engage both Indian and Pakistani leadership towards a peaceful resolution.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 6, 2025