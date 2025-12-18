  1. हिन्दी समाचार
विपक्षी सांसदों ने G RAM G बिल के विरोध में संसद परिसर में निकाला मार्च, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता हुए शामिल

Protests against the G RAM G bill: विपक्षी सांसदों ने G RAM G बिल वापस लेने की मांग को लेकर संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान गुरुवार को कई विपक्षी सांसदों ने हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीरें लिए हुए थे। सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सांसद 'महात्मा गांधी NREGA' लिखे एक बड़े बैनर को लेकर चल रहे थे। उन्होंने प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च किया। 

G RAM G बिल के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, AICC महासचिव के सी वेणुगोपाल, DMK के के कनिमोझी, टी आर बालू, ए राजा, IUML के ईटी मोहम्मद बशीर, शिवसेना (UBT) के अरविंद सावंत और RSP के एन के प्रेमचंद्रन सहित कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मार्च के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, “यह सिर्फ़ नाम बदलने की बात नहीं है। मनरेगा अधिकारों के बारे में है – काम का अधिकार जो हमने दिया था। वे अधिकार छीने जा रहे हैं। इसके डिमांड-ड्रिवन नेचर को खत्म करके, वे काम देने से मना करेंगे और फिर दावा करेंगे कि कोई डिमांड नहीं है। यह लोगों के अधिकारों पर हमला है, खासकर गरीबों, पिछड़े वर्गों और दलितों पर। हम इसका अंत तक विरोध करेंगे – सड़कों पर, हर राज्य और हर जिले में। यह महात्मा गांधी के नाम की बात नहीं है; सवाल अधिकारों का है।”

