  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की, हंगामा किया। हंगामे के बीच ही पीएम मोदी ने अपना जवाब जारी रखा। विपक्षी सदस्यों ने पीएम मोदी के विरोध में वॉकआउट कर दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की, हंगामा किया। हंगामे के बीच ही पीएम मोदी ने अपना जवाब जारी रखा। विपक्षी सदस्यों ने पीएम मोदी के विरोध में वॉकआउट कर दिया। पीएम मोदी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग थक गए, बिचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसी स्थिति बना रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आप पीछे-पीछे लगे रहे होंगे।

पढ़ें :- बस सवालों से इतनी घबराहट? मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली...पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी का निशाना

पढ़ें :- अलंकार अग्निहोत्री का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदू-मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतती ये पार्टी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अलंकार अग्निहोत्री का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदू-मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतती ये पार्टी

अलंकार अग्निहोत्री का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदू-मुस्लिम...

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण,जानिए क्या है पूरा मामला?

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण,जानिए क्या है पूरा मामला?

UP News : हाईकोर्ट का सख्त फरमान, कहा- एसीएस गृह और डीजीपी हाजिर हों, जानें किस मामले में किया गया है तलब?

UP News : हाईकोर्ट का सख्त फरमान, कहा- एसीएस गृह और डीजीपी...

महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ लगातार 26 घंटे देंगे दर्शन, 10 लाख श्रद्धालु टेकेंगे माथा, न्यास परिषद की एडवाइजरी जारी

महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ लगातार 26 घंटे देंगे दर्शन, 10 लाख श्रद्धालु...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का...

2017 से पहले सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े माफिया थे हावी....सीएम योगी का विपक्षी दल के नेताओं पर बड़ा हमला

2017 से पहले सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े माफिया थे...