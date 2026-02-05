प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की, हंगामा किया। हंगामे के बीच ही पीएम मोदी ने अपना जवाब जारी रखा। विपक्षी सदस्यों ने पीएम मोदी के विरोध में वॉकआउट कर दिया। पीएम मोदी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग थक गए, बिचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसी स्थिति बना रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आप पीछे-पीछे लगे रहे होंगे।

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम की स्पीच का विपक्ष ने किया वॉकआउट… नारेबाजी करते हुए मकर द्वार पर पहुंचे विपक्षी सांसद. pic.twitter.com/5UPqD58s8l — रंजीता झा डडवाल Ranjeeta Jha Dadwal (@ranjeetadadwal) February 5, 2026